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健康網》股市波動焦慮到夜尿？ 醫教「睡前儀式」助緩解

2025/04/11 21:48

醫師指出，近期不少人因股市震盪失眠、焦慮，甚至出現夜尿症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，近期不少人因股市震盪失眠、焦慮，甚至出現夜尿症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國總統川普投下關稅震撼彈。泌尿科醫師侯鎮邦分享，不少人因股市震盪失眠、焦慮，甚至出現夜尿症狀。治療上除了藥物如抗膽鹼劑或去氨加壓素，更建議平時做好「睡前儀式」，即避免睡前2小時飲水、練習腹式呼吸減少焦慮；高齡族群則不要喝太多水，不但無助排毒，還可能導致夜尿、增加心臟負擔。

懸崖邊的博弈 從貿易戰到夜尿症

林口長庚醫院泌尿外科醫師侯鎮邦於臉書粉專「健康科技最前線 泌尿外科侯鎮邦醫師」發文表示，美中貿易戰開打，川普政府的高關稅政策，宛如一場豪賭，以極限施壓迫使中國讓步，實則讓全球供應鏈與普通民眾成為「碎骨的兵」。

貿易戰的本質是「膽小鬼遊戲」，雙方在懸崖邊角力，看誰先退讓。當兩強互不相讓，金融市場的波動便成了「碎骨」的開始——侯鎮邦的病人中，不乏退休族因科技股暴跌而資產縮水，夜夜難眠，頻繁起夜如廁，生理時鐘徹底紊亂，正是這場經濟博弈下的身心寫照。

醫師說明，夜尿症（Nocturia）並非單純攝護腺肥大老化老化問題，而是身心壓力的綜合表現；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師說明，夜尿症（Nocturia）並非單純攝護腺肥大老化老化問題，而是身心壓力的綜合表現；圖為情境照。（圖取自freepik）

夜尿症 就醫先釐清3大關鍵

侯鎮邦說明，夜尿症（Nocturia）並非單純攝護腺肥大老化老化問題，而是身心壓力的綜合表現。當焦慮情緒刺激抗利尿激素（ADH）分泌異常，便會導致夜間尿量增加。就醫時，應釐清以下3點：

1. 記錄排尿日誌：包含夜間飲水量、排尿次數與尿量，區分是「多尿症」或「膀胱過動」。

2. 排除慢性病：糖尿病、心衰竭或睡眠呼吸中止症都可能加劇症狀。

3. 優質的睡眠品質：若與生活壓力相關，需搭配各種治療改善睡眠。

懂得照顧自己 才是贏家

侯鎮邦提到，曾有患者苦笑：「醫生，我的夜尿是川普害的。」雖是戲言，卻道明現代人的健康早已與國際政經密不分。當「王與將」在懸崖邊對峙，小市民唯有穩住身心，才能避免成為時代巨輪下的碎骨。貿易戰的贏家或許難定，但懂得在動盪中照顧自己的人，才是贏家。

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