健康網》9成女性飽受痛經困擾 日研究：運動習慣是關鍵

研究發現，有規律運動習慣的女性，其經痛症狀普遍較輕微，顯示運動可能是關鍵因素之一；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近乎9成女性有痛經的困擾，有些症狀吃止痛藥也無法緩解，甚至嚴重影響日常生活，根據日本經濟產業省於2018年針對「促進職場女性健康」的調查發現，因為痛經每年帶來的社會負擔估計高達6828億日圓（約1567.5億新台幣）已成為不容忽視的社會問題。為進一步探討改善經痛的可能，日本筑波大學、順天堂大學、日本女子體育大學的研究團隊針對有無運動習慣的女性進行線上問卷調查，發現有規律運動習慣的女性，其經痛症狀普遍較輕微，顯示運動可能是關鍵因素之一，研究發表於《BMC Women's Health》。

過去雖已有不少針對月經隨伴症狀的研究，但多數集中於無運動習慣的一般女性族群，對於運動量較高的女性運動員則缺乏深入探討。筑波大學研究於2022年6-8月進行，調查對象包含99位沒有運動習慣的年輕女性，及125位定期參與大學社團活動的女子足球選手。研究團隊透過網路問卷，針對月經期間與月經前後的各種症狀嚴重度、個人生活習慣與背景資料進行蒐集與分析。

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研究顯示，沒有運動習慣的女性，月經天數較長與壓力感受較高的受試者，普遍症狀也較為嚴重；相較之下，有運動習慣的女性則與身體質量指數（BMI）偏高、就寢時間較晚、有家族經痛史、攝取咖啡因，及吃早餐頻率偏低等因素較為相關。

研究團隊指出，痛經的成因可能與運動習慣息息相關，因此針對不同生活型態與體質的女性，應採取更個人化的預防與改善措施。未來也將持續追蹤是否透過改善睡眠、飲食與壓力管理等生活習慣，能有效減輕經痛症狀，進一步提升女性的生活品質與身心健康。

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