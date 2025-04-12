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健康網》股市跌宕起伏好焦慮 中醫教3穴位、食補解憂
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕近日股市走勢宛若雲霄飛車，讓許多人一下子紅光滿面，轉眼又被綠光造頂，無法好好入睡。中醫師王大元提醒，股票賺賠是一時，唯有健康才是一世。面對股市綠海，可以按壓內關、神門、合谷穴；早餐多補充富含色胺酸的食物（血清素的前驅物），像是雞胸、牛奶、雞蛋、鮭魚、和香蕉等，幫助緩解憂鬱。
王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文指出，《黃帝內經》提到：「百病生於氣也，恐則氣下，驚則氣亂。」恐懼易傷腎氣，驚慌則心神無所歸倚，心腎不交，會有肢體發抖、呼吸加速或頭暈噁心等症狀，肝鬱一樣也會導致情緒難以宣洩而鬱鬱寡歡。當大家看到股市綠海時，可按壓以下穴位，每次約5分鐘，感到痠、痛、脹、麻即可，不要按到瘀青，解決焦慮緊繃的狀態。
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3穴位安神紓壓
●內關穴：位於腕橫紋內面的兩筋中間（握拳後兩筋會顯現），由橫紋延伸約3個橫指就是內關穴，按壓能緩解心慌和緊繃的情緒。
●神門穴：仰掌，位於手腕小指側的內面凹陷處，按壓神門能鎮靜安神，暢通紊亂阻塞的心氣。
●合谷穴：位於大拇指與食指間的虎口，對於壓力、胸悶、頭痛和腸躁症很有幫助。
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