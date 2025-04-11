健康網》護骨別只靠鈣！ 醫揭骨鬆「飲食地雷」全家都該避開

骨科醫師建議，多吃小魚乾、深綠色蔬菜、豆製品等高鈣食品，並搭配適度的運動，讓骨骼越來越強壯！（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕別以為只要多喝牛奶、多補鈣，就能遠離骨質疏鬆。事實上，很多人每天的飲食習慣，正悄悄地在「偷走骨鈣」，讓骨骼一天天變脆弱！板橋亞東醫院骨科醫師陳鈺泓提醒，想要守護全家人的骨骼健康，從餐桌開始就要注意「4大飲食地雷」，包括：高鈉食物、高糖飲料與甜食、加工食品和菸酒。

陳鈺泓在臉書「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」指出，骨質疏鬆被稱為「隱形殺手」，因為它總是悄悄地讓骨骼變脆弱，直到發生骨折才被發現。家中的長輩如果有骨質疏鬆的問題，不僅要注意日常防跌倒，飲食上的選擇更是守護骨骼健康的關鍵！

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陳鈺泓分享骨質疏鬆患者的飲食禁忌，讓全家一起注意，從家庭餐桌上守護每一位家人的骨骼健康！

防骨質流失 這些食物要少碰

●少吃高鈉食物

鹹酥雞、泡麵、醃漬食品等高鈉飲食會加速鈣質流失，讓骨骼變得更脆弱！建議煮菜時，減少鹽的用量，讓飲食清淡又健康。

醫師建議煮菜時，減少鹽的用量，讓飲食清淡又健康。（圖擷取自shutterstock）

●減少高糖飲料與甜食

含糖飲料、蛋糕雖然好吃，但糖分會影響骨骼代謝，讓骨質流失速度更快。家中甜點控要適量攝取，健康更重要喔！

含糖飲料、蛋糕雖然好吃，但糖分會影響骨骼代謝，讓骨質流失速度更快。（圖擷取自shutterstock）

●避免加工食品

香腸、素肉、罐頭等加工食品，不僅含有高鈉，還含大量磷，會與體內鈣質結合，進一步影響骨骼健康。用天然食材取代加工食品，幫助骨骼更強壯！

素肉、香腸、罐頭等加工食品，不僅含有高鈉，還含大量磷，會與體內鈣質結合，進一步影響骨骼健康。（圖擷取自photoAC）

●遠離菸酒

吸菸和喝酒會大幅增加骨質流失的速度，甚至造成意外跌倒的風險。戒菸限酒是全家健康的重要步驟！

防骨鬆飲食這樣吃 強化骨骼更有感

陳鈺泓提醒，想要有效預防骨質疏鬆，除了避開這些飲食禁忌，還可以多吃深綠色蔬菜、豆製品、小魚乾等高鈣食品，並搭配適度的運動，讓骨骼越來越強壯！

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