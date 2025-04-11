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健康網》換季掉髮心驚驚？ 醫師：雄性禿5大特徵一次看

2025/04/11 19:18

醫師表示，雄性禿與換季掉髮特徵不同，且有掉髮範圍集中、髮際線後退等5個特徵，若發現髮際線越來越後退，建議及早就醫治療；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，雄性禿與換季掉髮特徵不同，且有掉髮範圍集中、髮際線後退等5個特徵，若發現髮際線越來越後退，建議及早就醫治療；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕換季掉髮好害怕，擔心是否禿頭悄悄找上門？DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓說明，季節性掉髮可能是荷爾蒙變動等原因造成，但有些人其實是雄性禿，卻誤以為是季節性掉髮，反而可能延誤治療。雄性禿有5個特徵，包括：掉髮範圍集中；髮際線後退，額頭變高；頭頂髮量變少，頭皮變明顯；新生髮變細變軟，髮質變差；掉髮時間長，逐漸惡化。

柯博桓於臉書專頁「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」發文指出，很多人一到換季就開始掉頭髮，這種季節性掉髮，可能是荷爾蒙變動等原因造成，但有些人其實是雄性禿，卻誤以為是季節性掉髮，反而可能延誤治療。至於換季掉髮與雄性禿要怎麼區分，柯博桓針對成因、特徵與預防之道，分別說明如下：

換季落髮生理現象勿擔心

●成因與4大特徵 

柯博桓說，換季掉髮是指每到季節轉換時，短時間內掉髮量增加，這是正常的生理現象，不需過度擔心。換季會導致容易掉髮的原因，包括：氣溫變化，影響毛囊的生長週期；日照時間改變，使頭皮油脂分泌不穩定；身體適應季節變化，造成短暫掉髮增加。

柯博桓表示，換季掉髮的4個特徵是：短時間內掉髮增多（尤其是洗髮或梳頭時）；整體頭髮變稀疏，不集中在特定部位；持續1-2個月後逐漸恢復正常；新生髮仍然健康且均勻生長。如果掉髮符合以上所述，那就只是換季掉髮，過陣子就會恢復，不用太擔心。

●改善4方式 補充蛋白質

柯博桓提及，想要改善換季掉髮，可嘗試以下4個方式：溫和清潔頭皮，選擇溫和不刺激的洗髮精；均衡飲食，補充蛋白質、維生素B群、鐵質；保持良好作息，減少壓力與熬夜；適度按摩頭皮，促進血液循環，幫助頭髮生長。

遺傳影響雄性禿不可逆

●成因與5大特徵

柯博桓指出，雄性禿也就是所謂的遺傳性落髮，是一種與DHT（雙氫睪固酮） 荷爾蒙有關的掉髮現象，主要影響男性。成因包括：遺傳因素，家族成員有雄性禿的，風險較高；DHT荷爾蒙影響，導致毛囊萎縮，頭髮變細變少；壓力過大、熬夜、飲食不均，加速掉髮速度等。這種掉髮是不可逆的，需要適當治療才能減緩惡化。

柯博桓說，雄性禿有以下5個特徵：掉髮範圍集中，通常是「M型禿」或「地中海禿」；髮際線往後退，額頭變高；頭頂髮量變少，頭皮變得明顯；新生髮變細變軟，髮質變差；掉髮時間長達數年，逐漸惡化。

●減緩5方式 避免染燙拉扯

至於想要減緩雄性禿，柯博桓建議採行以下5方式：使用生髮藥物；諮詢醫師尋求專業治療建議；多攝取生髮營養素，如鋅、鐵、維生素D；避免過度拉扯及染燙髮，減少對頭皮的刺激；保持良好作息，減少壓力對毛囊的影響。

柯博桓提醒，如果發現髮際線越來越後退，或是頭頂變得稀疏，強烈建議一定要及早就醫，越早治療效果越好。

醫師指出，雄性禿除遺傳因素、DHT荷爾蒙影響外，熬夜、飲食不均也會加速掉髮；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，雄性禿除遺傳因素、DHT荷爾蒙影響外，熬夜、飲食不均也會加速掉髮；情境照。（圖取自freepik）

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