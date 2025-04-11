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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

褲念成兔？孩童發音不標準 竟是構音音韻障礙

2025/04/11 12:44

孩童發音錯誤，竟是構音音韻障礙。語音治療師提醒父母注意。（為恭醫院提供）

孩童發音錯誤，竟是構音音韻障礙。語音治療師提醒父母注意。（為恭醫院提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕父母請注意！苗栗縣頭份市為恭醫院之前有位4歲孩童阿宥前往就診，主因是：阿宥就讀幼兒園的時候，老師發現他的發音，常發生錯誤。例如把「糖果」說成「糖朵」，「阿公幫我拿褲子」說成「阿東幫我拿兔子」。父母也注意到此點，醫師宋松遠診斷後確認為「構音音韻障礙」，透過語言治療師半年協助，阿宥狀況大幅改善可與家人、同學順利溝通。

為恭醫院語言治療師黃莞珊表示，構音音韻障礙的特徵為比一般同儕更顯著的語音錯誤，造成說話清晰度下降、影響人與人之間的溝通。形成障礙的原因可能為身體結構或神經生理機制的缺陷，而造成發音上的錯誤，例如腦性麻痺、唇顎裂或聽力損失的孩子容易說話不清楚。

至於阿宥案例，黃莞珊指出，阿宥生理結構上沒有顯著異常，主因為構音動作的技巧上不夠熟練，或是對於語音的概念不夠完整，而產生語音的錯誤。黃莞珊也提醒，通常4歲後的孩子語音能力逐漸成熟，能夠正確說出許多語音進行表達，若像阿宥一樣仍有明顯發音上的錯誤，讓身邊的人難以聽懂、影響溝通，建議需要語言治療師進一步評估是否安排治療。

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