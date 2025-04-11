健康網》饒舌歌手「Gambler」 驚傳持喪屍煙彈

饒舌歌手楊智翔（Gambler）驚傳持有喪屍煙彈。圖為楊智翔MV畫面。（翻攝自IG）

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新興毒品「喪屍煙彈」憾事頻傳 濫用症狀、拒毒5招一次看

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕饒舌天團玖壹壹師弟「Gambler」楊智翔近日驚傳被指控持有且販售喪屍煙彈，被收押禁見。對此經紀公司發聲明嚴峻譴責，並宣布暫停演藝活動。俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品，是指含有「依托咪酯」（Etomidate）的電子煙，食藥署表示，若濫用依托咪酯，恐導致精神恍惚、情緒易怒以及如同「殭屍」般，全身顫抖、難以站立。

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報導指出，近期蘆洲警分局掌握新北市有人涉嫌販售俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯電子煙。攻堅後在其住處搜出大量煙油。然有幹員發現當事人為台灣饒舌歌手「Gambler」楊智翔。全案訊後楊智翔羈押獲准。

饒舌歌手楊智翔（Gambler）驚傳持有喪屍煙彈。（資料照，記者胡舜翔攝）

基隆市警察局表示，俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品，是指含有「依托咪酯」（Etomidate）的電子煙，近年在國內流竄，造成多起毒駕及重大死傷事故，為維護社會治安，法務部已於2024年11月27日將依托咪酯、美托咪酯及異丙帕酯等3類列為第二級毒品。依托咪酯作用於中樞神經，大量使用會導致意識混亂、昏迷、肌躍症，甚至像「殭屍」般渾身顫抖，無法站立，還會抑制呼吸中樞，若合併酒精等其他中樞抑制劑使用，容易造成呼吸衰竭、昏迷等致命症狀；長期濫用可能對腦部及內分泌系統造成損害。

食藥署在粉專「睡睡平安」表示，「依托咪酯」其實是一種在手術中所使用的短效麻醉藥品，被列為第四級管制藥品，須由醫師控制劑量，協助達到鎮靜、麻醉的效果，但現在卻被不法人士濫用。

在沒有醫師的監控或劑量控制下，濫用可能導致精神恍惚、情緒易怒、行為紊亂、語無倫次、肌躍症（短期、不規律的肌肉不自主收縮），甚至出現像「殭屍」般渾身顫抖、無法站立。另外，「依托咪酯」也是一種中樞神經抑制劑，如果合併其他藥品或含酒精飲料，有可能會造成呼吸衰竭、昏迷等致命症狀。

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