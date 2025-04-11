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健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》服藥後發聲困難？聲音沙啞？ 食藥署：恐是藥品副作用

2025/04/11 14:31

食藥署指出，類固醇吸入劑、抗膽鹼藥品、降血壓藥、思覺失調症用藥、抗憂鬱藥、胃藥與制酸劑，可能影響聲帶功能，導致聲音改變或發聲困難；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署指出，類固醇吸入劑、抗膽鹼藥品、降血壓藥、思覺失調症用藥、抗憂鬱藥、胃藥與制酸劑，可能影響聲帶功能，導致聲音改變或發聲困難；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃了藥應該症狀要有改善，怎麼出現發聲困難，甚至有聲音沙啞？食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文表示，像是類固醇吸入劑、抗膽鹼藥品、降血壓藥、思覺失調症用藥、抗憂鬱藥、胃藥與制酸劑，可能影響聲帶功能，導致聲音改變或發聲困難。

食藥署指出，藥品影響聲帶的作用機轉包括：

●神經影響：影響控制聲帶運動的神經，導致聲帶無力或無法正常閉合。

●肌肉影響：影響喉部肌肉，使肌肉過度緊繃或無力。

●唾液分泌減少：降低喉部潤滑度，導致聲帶乾燥。

●胃食道逆流：加重胃酸逆流，刺激聲帶進而導致聲音沙啞。

常見對發聲有影響的藥品

●類固醇吸入劑：常用於氣喘、慢性阻塞性肺病，可能導致聲音沙啞。

●抗膽鹼藥品：可能使喉嚨乾燥，影響發聲。

●降血壓藥（ACE抑制劑）：可能引起慢性刺激性咳嗽。

●思覺失調症用藥、抗憂鬱藥：可能影響喉部神經控制，導致聲帶無力或不自主收縮。

●胃藥與制酸劑：長期使用後突然停藥，可能導致胃酸過度分泌，間接加重胃食道逆流，刺激聲帶並導致聲音沙啞。

食藥署提醒，若正在服用上述藥品，建議多喝水以保持喉嚨濕潤。使用類固醇吸入劑的民眾，記得在用藥後立即漱口，以減少藥品殘留於聲帶，降低局部副作用的發生。

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