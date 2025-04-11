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口腔護理新選擇！醫師分享油漱法漱口 用「這種油」效果更好

2025/04/11 11:08

李思賢分享，油漱法有助於排毒並調節口腔菌叢。特別是用椰子油，它不僅能有效抗菌，還具有抗炎的效果，示意圖。（歐新社）

李思賢分享，油漱法有助於排毒並調節口腔菌叢。特別是用椰子油，它不僅能有效抗菌，還具有抗炎的效果，示意圖。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕牙齒健康是現代人一直是現代人關注的重點。醫師李思賢分享，油漱法作為一種古老的口腔護理方法，通過用油漱口，有助於排毒並調節口腔菌叢。特別是使用椰子油，它不僅能有效抗菌，還具有抗炎的效果。

李思賢今日在其臉書粉專發文分享，油漱法（Oil Pulling）是一種源自幾千年前印度阿育吠陀醫學的自然療法，近年來重新在功能醫學和自然療法領域受到關注。這種方法使用油來漱口，雖然傳統上使用芝麻油，但現代多數人選擇椰子油，因為其味道較為溫和，且椰子油中含有的月桂酸具有抗菌特性。使用者只需早上起床後、未刷牙前，將約10至15毫升椰子油含在口中，輕輕漱動10至20分鐘，然後吐掉並正常刷牙。

貼文指出，油漱法的主要益處之一是幫助排毒。油的質地有助於吸附口腔中的脂溶性物質，並與唾液混合乳化，幫助帶走口腔中的細菌和代謝廢物，甚至可能減少口腔內的毒素負荷。再來，油漱法能夠調節口腔內的微生態調節，若壞菌太多，容易有蛀牙、口臭和牙周病等問題；而椰子油裡的月桂酸被證實對這類細菌有抑制作用。

另外，也有研究證實油漱法對口腔健康有一定的益處。2015年發表在《Nigerian Medical Journal》的研究顯示，使用椰子油漱口一週後，受試者的牙菌斑指數和牙齦炎指數有顯著下降，顯示椰子油具有抗菌和抗炎效果。2020年的一篇系統性回顧研究也指出，椰子油能在一定程度上減少牙菌斑並改善牙齦發炎狀況。不過這些研究的規模較小，且方法異質性高，仍需更嚴謹的實驗驗證。

儘管如此，許多專家仍支持將油漱法作為輔助口腔健康的方法。認為它不僅能改善口腔健康，還有助於通過清除毒素促進整體健康。美國克利夫蘭診所的專家珊德拉（Sandra Darling）也表示，油漱法（特別是用椰子油）可能有助於抑制牙菌斑形成，並認為其在資源有限的地區，可作為預防性家庭療法。不過，李思賢強調，油漱法不能取代刷牙和使用牙線，而是作為輔助手段來增進口腔健康。

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