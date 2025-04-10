健康網》過度飲水不會增加乳汁分泌 醫揭哺乳成功關鍵

產後哺乳是許多新手媽媽面臨的重要挑戰，醫師指出，母體的乳汁分泌與飲食、作息、情緒及體質密切相關；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕產後哺乳是許多新手媽媽面臨的重要挑戰，除了照顧新生兒的日常作息，如何穩定乳汁分泌、掌握正確的營養攝取，也成為坐月子期間的重要課題。台中宜蘊中醫院長李湘萍指出，母體的乳汁分泌與飲食、作息、情緒及體質密切相關，若能釐清原因，並適時介入，大多數哺乳困擾皆可有效改善。

餵母奶者需增熱量攝取 水分攝取應適量

李湘萍指出，產後需攝取多少營養，可依是否哺乳而有所區分。有餵母奶者每日需額外攝取約500大卡熱量，未哺乳者則不需特別增加熱量攝取，應以均衡飲食為主，避免因進補過度造成身體負擔。

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此外，水分攝取應適量，建議每日總量維持約2500- 3000毫升，「過度飲水」並不會提升乳汁分泌，反而可能影響泌乳反射與身體代謝。

醫師提醒，「過度飲水」並不會提升乳汁分泌，反而可能影響泌乳反射與身體代謝；示意圖。（圖擷取自photoAC）

吃麻油雞進補 至少間隔2小時再哺乳

李湘萍說明，哺乳期間，媽媽們對於咖啡因和酒精的攝取需特別注意。每日咖啡因攝取量應控制在300毫克以下，以每杯120毫升黑咖啡含約100毫克咖啡因推算，1天最多攝取1- 2杯較為妥當。雖然多數研究認為，此劑量對嬰兒無長期影響，但仍有文獻指出，可能與腸絞痛或皮膚過敏有關，因此建議適量飲用，避免過量。

李湘萍強調，酒精對寶寶的神經發育具有潛在風險。攝取超過120毫升的酒精可能影響乳汁分泌和排乳反射，建議哺乳期間避免飲用酒精。若偶爾少量飲用，建議至少間隔2小時後再進行哺乳，以降低寶寶接觸風險。

傳統月子飲食中常見的「全酒」或「半酒」麻油雞，即使經過烹煮處理，仍可能保留約20%的酒精含量，也應謹慎評估食用與否。

哺乳時間不宜受限 間隔不宜過長

李湘萍指出，建立穩定的泌乳節奏是產後哺乳成功的關鍵之一。建議每日餵奶或擠奶次數應達8- 12次，間隔時間不宜過長，尤其在產後初期哺乳機制尚未穩定時，夜間如身體狀況允許，也可於半夜補1次哺乳或擠奶，有助於維持泌乳刺激，預防乳量減少或退奶的情形發生。

醫師指出，建立穩定的泌乳節奏是產後哺乳成功的關鍵之一；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

乳汁不足分為3大類型 精準診斷是改善關鍵

李湘萍建議，如發生乳汁不足情形，從中西醫觀點可分為3種類型，有助於準確診斷並對症處理。

●自覺性乳汁不足：實際奶量足夠，主要是信心不足，比較多出現在第一胎媽媽，例如遇到高吸吮需求的寶寶，怕寶寶沒吃飽，誤以為乳汁不足，進而影響哺乳頻率與信心。

●被干擾型乳汁不足：產後3-8天為泌乳激素上升的關鍵期，若此階段因定時餵奶、混合餵養、餵奶間隔過久或缺乏哺乳隱私等因素干擾，可能影響乳腺激素分泌，導致後續乳量逐步減少。

●體質或疾病型乳汁不足：產婦若患有妊娠高血壓、糖尿病、多囊性卵巢症候群、甲狀腺異常或貧血等疾病，均可能干擾泌乳功能。

中醫認為「氣血虛弱」、「肝鬱氣滯」、「脾胃功能失調」等體質者，易出現乳汁分泌不良的現象。

李湘萍強調，產後調養不僅是身體修復過程，更應是身心回復與家庭支持的開始。若媽媽出現乳量不足、情緒低落或體力不濟，應及早諮詢醫師或專業哺乳顧問，透過個別化調理，協助媽媽安心度過哺乳期，迎接新生命的美好挑戰。

李湘萍醫師指出，新手媽媽若乳汁不足，可經中醫調理，改善泌乳情況。（宜蘊醫療提供）

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