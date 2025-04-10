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健康網》雨彈來襲「關節」先知道 醫：1原因害你更痛

2025/04/10 20:10

醫師指出，潮濕的氣候會使疼痛感加深，尤其是有關節炎、扭傷、骨折、肌肉勞損的人；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，潮濕的氣候會使疼痛感加深，尤其是有關節炎、扭傷、骨折、肌肉勞損的人；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕受鋒面影響，雨彈接力報到！面對潮濕的天氣，除了出門不方便，也讓不少人關節痠痛，林口長庚風濕過敏免疫科在臉書專頁發文指出，潮濕的氣候會使關節疼痛感加深，尤其有關節炎、扭傷、骨折、肌肉勞損的人更容易發作，建議要開除濕機，室內濕度控制在於55-60%之間。

醫師表示，氣候潮濕悶熱，除了讓人心情不美麗外，對於身體的影響更是特別明顯。關節疼痛與濕度有關，潮濕的氣候會使我們的疼痛感加深，尤其是有關節炎、扭傷、骨折、肌肉勞損的人。雖然每每到了天氣不穩定時，就會感覺到疼痛，但天氣並不會破壞我們的關節，也不會影響疾病的活動度。

下雨天醫師建議開除濕機降低濕度，除了可避免長黴菌，也可降低關節不適感；情境照。（圖取自photoAC）

下雨天醫師建議開除濕機降低濕度，除了可避免長黴菌，也可降低關節不適感；情境照。（圖取自photoAC）

另外，林口長庚風濕過敏免疫科指出，如果連續下雨好幾天，空氣中可能會散逸著黴菌的孢子，這些孢子可能比塵蟎、花粉還要多很多，如果沒有除濕、除黴，可能會不自覺吸入很多黴菌。

一般而言，身體吸入黴菌可以自行代謝，但也可能會經由吸入呼吸系統後到達肺部，再從肺部的微血管到達全身，進而引起氣喘、呼吸困難等過敏反應。黴菌也可能造成傷口感染，容易發生在免疫力低下的人身上，像是有自體免疫疾病、服用免疫抑制劑，或是糖尿病患、癌症患者、剛做完化療、長期服用類固醇跟抗生素的人。

醫師也提醒民眾開除濕機，最適合人體的環境濕度為55~60%之間。降低濕度除了可以不長黴菌，也可以降低關節不適感。

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