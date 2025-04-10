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健康網》食用油過期還能吃嗎？ 營養師教1招判斷

2025/04/10 18:15

營養師指出，食用油只要存放在陰涼、避光、遠離火源的地方，無論是橄欖油還是沙拉油，只要沒有明顯油耗味，通常都還能食用。（圖取自freepik）

營養師指出，食用油只要存放在陰涼、避光、遠離火源的地方，無論是橄欖油還是沙拉油，只要沒有明顯油耗味，通常都還能食用。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人誤以為食品一過保存期限就不能吃了，但這其實是錯誤觀念。好食課營養師Titan林世航指出，「保存期限」是法律規定的一項保障機制。意思是：在未開封情況下，業者需保證產品在此期限內是安全且品質無虞的。而食用油只要存放在陰涼、避光、遠離火源的地方，無論是橄欖油還是沙拉油，只要沒有明顯油耗味，通常都還能食用。

保存期限並非食用期限

林世航在臉書粉專「好食課」與網站發文分享，因為業者無法確保運送、展售、消費者儲存期間的狀況，因此在設定保存期限前都有壓力測試概念，並在設定時多了緩衝時間，這也代表只要保存得宜，剛過保存期限的食品是還可以吃的。

然而，一旦商品開封後，保存期限的保障便不再適用，因為無法確定消費者的保存環境是否妥當。但因爲無法確保安全性，而法規也無從保障消費者吃過期食品的行為，所以對於過期食品的可食用會偏向「自由心證」。

林世航提到，食用油絕大部分都是脂肪，比較難長細菌或黴菌，相較於其他食品，細菌性食安問題疑慮較為輕微。但也因為是油品，會有氧化問題，導致油耗味、氧自由基的問題，而不同油品的脂肪酸組成不同，而有不同答案。

營養師提到，食用油絕大部分都是脂肪，比較難長細菌或黴菌，相較於其他食品，細菌性食安問題疑慮較為輕微。（圖取自freepik）

營養師提到，食用油絕大部分都是脂肪，比較難長細菌或黴菌，相較於其他食品，細菌性食安問題疑慮較為輕微。（圖取自freepik）

沒有油耗味 可繼續使用

林世航說明，由於橄欖油、酪梨油等含有較穩定的單元不飽和脂肪酸，橄欖油若是初榨冷壓又有大量抗氧化多酚類物質，再加上這類油脂大多使用深色瓶，使得橄欖油、酪梨油的油耗問題較為輕微。一般而言，橄欖油與酪梨油的保存期限為1至2年，橄欖油和酪梨油過期，但沒有什麼油耗味的話，是可以繼續使用的。

沙拉油與葵花油等油脂，因為有較多不飽和脂肪酸而容易氧化，通常使用一段時間後就漸漸會出現油耗味，外表也可能開始變深，觸感變黏，無論是過期與否，出現明顯油耗味的油品就不建議使用。

選擇合適容量包裝

林世航表示，過去常會有專家分享，購買食用油時要選擇小罐的才新鮮，但其實建議要視家裡狀況而定，若是大家庭則購買較大包裝也比較方便，所以選擇符合用量的包裝才是重點。

營養師表示，過去常會有專家分享，購買食用油時要選擇小罐的才新鮮，但其實選擇符合用量的包裝才是重點；圖為示意圖。（圖取自pexels）

營養師表示，過去常會有專家分享，購買食用油時要選擇小罐的才新鮮，但其實選擇符合用量的包裝才是重點；圖為示意圖。（圖取自pexels）

適當保存環境

林世航建議，無論是否為褐色瓶裝，都應放在陰涼、無日曬、離開火源的地方，再加上使用後旋緊蓋子減少空氣進入，能減少脂肪酸因光、空氣、濕氣等而有氧化問題，可以延長「食用期限」。

避免回鍋油混裝

林世航指出，由於油脂的氧化具有連鎖反應，所以不建議將油炸剩下的油裝入原始瓶裝，會使得原始乾淨無氧化的油因炸油而快速影響劣化。建議可以用另外的瓶子裝填，並在數日內趕快把這些油使用掉。

林世航補充，原則上，無論是橄欖油或沙拉油，只要沒有明顯油耗味就可以食用，但反之若出現油耗味，無論是否過期都不建議食用。

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