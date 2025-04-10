排卵關鍵解密！新荷爾蒙「分泌素神經肽」角色確認 有望助孕

科學家發現，一種名為「分泌素神經肽」（secretoneurin）的荷爾蒙，是觸發排卵的關鍵秘密；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

〔記者陳成良／綜合報導〕科學家近期揭開了觸發排卵的一項關鍵秘密：一種名為「分泌素神經肽」（secretoneurin）的荷爾蒙。一個國際研究團隊證實，這種由特定蛋白質衍生的神經肽，是刺激斑馬魚排卵的必要因子。這項突破性發現不僅為生殖生物學帶來新見解，也為未來在水產養殖、物種保育乃至人類生育治療方面，開闢了潛在的應用前景。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，分泌素神經肽源自一種名為「secretogranin-2 」的蛋白質。領導此項研究的加拿大渥太華大學生物學系教授特魯多（Vance Trudeau）指出：「分泌素神經肽是一種在演化上相當保守的肽類，從古老的魚類一路到人類等不同物種體內都能發現它的蹤跡。」

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研究團隊運用了一種由特魯多教授的博士生所發明的新穎生物化學分析方法，得以同時測量並釐清雌性斑馬魚排卵週期中，多種已知及新型荷爾蒙之間的複雜關係。特魯多表示，正是這種方法讓他們得以確認分泌素神經肽在誘導排卵過程中所扮演的關鍵角色。

為了驗證其功能，研究人員對與雄性隔離且非處於正常排卵週期的雌性斑馬魚進行了單次的分泌素神經肽注射。結果顯示，此舉確實能有效引發排卵。進一步的基因層面分析更表明，分泌素神經肽能夠迅速且強有力地活化斑馬魚大腦、腦下垂體及卵巢中，與啟動排卵程序相關的一系列「關鍵基因」。

特魯多教授強調：「透過證實分泌素神經肽能刺激排卵，我們確立了這種新荷爾蒙對魚類繁殖具有顯著影響。」這項研究的成果，首次在正常的斑馬魚體內展示了分泌素神經肽誘導排卵的作用，強而有力地支持了該團隊先前在帶有相關基因突變的斑馬魚模型上所做的初步研究。

此發現的意義可能遠超魚類本身。特魯多解釋，由於斑馬魚是理想的模式生物，其荷爾蒙系統與人類等脊椎動物高度相似，因此魚類的研究成果極可能適用於其他物種，未來分泌素神經肽或其合成物有望應用於水產養殖、物種保育及人類不孕症治療。

目前，這個由加拿大、中國、美國及以色列研究人員組成的跨國團隊，正持續探究分泌素神經肽的作用機制。未來研究將聚焦其確切作用位置、來源細胞、精確功能及是否影響性行為等關鍵問題，為該領域預示了令人興奮的前景。

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