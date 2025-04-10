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室內空品差影響工作傷健康 嘉市免費到府診斷

2025/04/10 16:51

嘉義市環保局提供免費室內空品健檢，並依照量測結果提供建議、維護良好空氣品質。（嘉義市政府提供）

嘉義市環保局提供免費室內空品健檢，並依照量測結果提供建議、維護良好空氣品質。（嘉義市政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕空氣品質影響健康、生活，也會影響工作效率，為協助市民了解住所、工作環境的室內空氣品質，嘉義市環保局今年持續提供免費到府診斷室內空氣品質服務，並依測量結果提供管理建議，減少室內污染傷害，守護民眾健康，名額限制100處，即日起開放登記到10月31日截止。

嘉義市環保局表示，根據研究調查，每人每天約9成時間待在室內環境，室內空氣品質好壞，影響工作效率、身體健康，而日常習慣、通風方式，都會影響室內空氣品質，常見空品問題包括新的室內裝潢沒有選用綠建材標章產品，導致甲醛、揮發性有機化合物濃度偏高；空調設備未定期清潔滋生細菌，導致皮膚、呼吸道過敏，烹飪、燒香時未適度通風換氣，易使室內細懸浮微粒濃度偏高，室內緊閉導致二氧化碳濃度偏高等情形。

嘉義市環保局與托嬰中心合作，推廣室內空氣品質到府健檢服務，守護敏弱族群健康。（嘉義市政府提供）

嘉義市環保局與托嬰中心合作，推廣室內空氣品質到府健檢服務，守護敏弱族群健康。（嘉義市政府提供）

市環保局建議，要維持良好室內空氣品質，室內環境、空調設備應定期清潔維護，裝修建材及清潔用品應選用綠建材及環保標章產品；日常門窗開啟或使用通風設備，每日維持30分鐘以上換氣、通風，減低室內空氣潛在污染物累積；使用空氣清淨設備及種植室內植栽如非洲菫、黃金葛等，都可減少空氣污染物對人體的危害。

市環保局說，今年還與托嬰中心、產後護理機構、托育資源中心合作，推廣室內空氣品質自主管理與健檢服務，歡迎家有幼兒的家庭申請，室內空氣品質到府診斷服務共提供100處名額，詳洽「嘉義市室內空氣品質資訊網」登記。

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