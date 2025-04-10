健康網》孩童誤食藥丸別慌 食藥署授冷靜處理、勿催吐

食藥署提醒，孩童誤藥丸家長要冷靜，先確認情況，切記別催吐，尋求專業人員協助，若孩子出現昏睡、抽搐、呼吸困難等症狀，請立刻就醫；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孩子偷偷拿了藥放進嘴裡、或好奇看到色彩繽紛的藥丸，以為是糖果，一不小心吃下肚，這是家長最不想碰到的「驚魂時刻」。食藥署提醒，家長要冷靜先確認藥物種類、劑量及吃下時間，切記別催吐，可打電話給醫師或毒物防治中心，提供詳細資訊，讓專業人員判斷如何處理，若孩子出現昏睡、抽搐、呼吸困難等症狀，請立刻就醫。

食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文表示，當發現孩子不小心吃下不明藥丸時，第一步要先確認孩子「吃了什麼」，檢查少了幾顆藥，看看是哪種藥物，劑量決定毒性，多寡影響嚴重程度，並仔細詢問是什麼時候吃的，了解時間，有助於判斷藥效是否開始發揮作用。

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食藥署強調，由於催吐可能導致窒息或更嚴重的併發症，因此切記「保持冷靜，不要催吐」， 查看藥品仿單，有些藥會寫明「誤食處理方式」。打給醫師或毒物防治中心（如北榮毒藥物防治諮詢中心：02-2871-7121），提供詳細資訊，讓專業人員判斷該如何處理。若孩子出現昏睡、抽搐、呼吸困難等症狀，請立刻撥打119。

食藥署提醒，預防勝於治療，將藥品收好鎖緊，存放在孩子拿不到的地方，最好使用有鎖的藥櫃。教育孩子「藥不是糖果」，建立安全觀念，讓孩子知道不能隨便吃不認識的東西。常備緊急聯絡資訊，包括毒物防治中心和附近醫院，遇事才能迅速應對。

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