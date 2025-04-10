中年男早洩、不舉 體外震波治療重振雄風

泌尿科醫師林佳達示範，針對勃起功能障礙患者使用體外震波治療情形。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕一名56歲中年男子喪妻多年，因結交相知女友，2人分隔兩地每月固定1次約會，然而該男子有早洩、勃起功能障礙等狀況，向泌尿科醫師求診治療，經自費採用體外震波治療，提升他與女友親密品質，重振雄風「有感」。

「泌琪林」泌尿診所醫師林佳達說，男性勃起功能障礙症狀不同，然而普遍都有晨間無法勃起障礙，容易影響與伴侶的性生活品質，一般臨床以威而鋼等口服藥物治療，然而服藥雖能增加血流讓陰莖充血勃起，然而幾小時後藥效消退又打回原形。

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林佳達表示，現有體外震波治療新療法，以能量波藉由體外震波活化刺激陰莖及骨盆組織血管新生，讓陰莖血流增加而達到勃起，該名患者每個月與女友約會前到診接受震波治療改善，讓他能與女友有愉快的親密接觸經驗。

林佳達說，男性對性生活的需求不是年輕人專利，有70歲患者每週仍有2、3次性生活，然而因人體老化「力不從心」而就醫治療，他建議，除可透過體外震波治療改善，男性不過度性行為、自慰，才能養精蓄銳，建議每週2次較為適當，此外，日夜顛倒、經常熬夜等，也容易影響陰莖勃起，維持正常作息、適當運動，飲食攝取含鋅的貝殼類海鮮，有助預防性功能障礙。

泌尿科醫師陳慧雅（右）表示，女性漏尿、尿失禁可能在產後發生或因老化引起，平時做凱格爾運動改善，也能利用磁波刺激器加強改善效果。（記者王善嬿攝）

另針對女性常有漏尿困擾，該診所泌尿科醫師陳慧雅表示，30幾歲到6、70幾歲女性，因產後、老化因素，在咳嗽、打噴嚏、走樓梯、站起身時會漏尿、尿失禁，通常建議可做凱格爾運動訓練深層肌肉，支撐尿道改善，然而必須每天持續做才有效。

陳慧雅說，目前有非侵入式磁波刺激器，透過刺激深層肌群運動神經來達到支撐效果，作1次相當做10000次凱格爾運動，輕、中度漏尿患者可結合此自費項目與凱格爾運動，更方便、有效改善尿失禁。

泌尿科醫師陳慧雅建議有漏尿情形女性，每天做凱格爾運動維持外，現在有磁波刺激器可協助改善漏尿症狀。（記者王善嬿攝）

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