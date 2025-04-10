自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

中年男早洩、不舉 體外震波治療重振雄風

2025/04/10 15:28

泌尿科醫師林佳達示範，針對勃起功能障礙患者使用體外震波治療情形。（記者王善嬿攝）

泌尿科醫師林佳達示範，針對勃起功能障礙患者使用體外震波治療情形。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕一名56歲中年男子喪妻多年，因結交相知女友，2人分隔兩地每月固定1次約會，然而該男子有早洩、勃起功能障礙等狀況，向泌尿科醫師求診治療，經自費採用體外震波治療，提升他與女友親密品質，重振雄風「有感」。

「泌琪林」泌尿診所醫師林佳達說，男性勃起功能障礙症狀不同，然而普遍都有晨間無法勃起障礙，容易影響與伴侶的性生活品質，一般臨床以威而鋼等口服藥物治療，然而服藥雖能增加血流讓陰莖充血勃起，然而幾小時後藥效消退又打回原形。

林佳達表示，現有體外震波治療新療法，以能量波藉由體外震波活化刺激陰莖及骨盆組織血管新生，讓陰莖血流增加而達到勃起，該名患者每個月與女友約會前到診接受震波治療改善，讓他能與女友有愉快的親密接觸經驗。

林佳達說，男性對性生活的需求不是年輕人專利，有70歲患者每週仍有2、3次性生活，然而因人體老化「力不從心」而就醫治療，他建議，除可透過體外震波治療改善，男性不過度性行為、自慰，才能養精蓄銳，建議每週2次較為適當，此外，日夜顛倒、經常熬夜等，也容易影響陰莖勃起，維持正常作息、適當運動，飲食攝取含鋅的貝殼類海鮮，有助預防性功能障礙。

泌尿科醫師陳慧雅（右）表示，女性漏尿、尿失禁可能在產後發生或因老化引起，平時做凱格爾運動改善，也能利用磁波刺激器加強改善效果。（記者王善嬿攝）

泌尿科醫師陳慧雅（右）表示，女性漏尿、尿失禁可能在產後發生或因老化引起，平時做凱格爾運動改善，也能利用磁波刺激器加強改善效果。（記者王善嬿攝）

另針對女性常有漏尿困擾，該診所泌尿科醫師陳慧雅表示，30幾歲到6、70幾歲女性，因產後、老化因素，在咳嗽、打噴嚏、走樓梯、站起身時會漏尿、尿失禁，通常建議可做凱格爾運動訓練深層肌肉，支撐尿道改善，然而必須每天持續做才有效。

陳慧雅說，目前有非侵入式磁波刺激器，透過刺激深層肌群運動神經來達到支撐效果，作1次相當做10000次凱格爾運動，輕、中度漏尿患者可結合此自費項目與凱格爾運動，更方便、有效改善尿失禁。

泌尿科醫師陳慧雅建議有漏尿情形女性，每天做凱格爾運動維持外，現在有磁波刺激器可協助改善漏尿症狀。（記者王善嬿攝）

泌尿科醫師陳慧雅建議有漏尿情形女性，每天做凱格爾運動維持外，現在有磁波刺激器可協助改善漏尿症狀。（記者王善嬿攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中