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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》秋葵超百變！濃湯、燉菜異國風味輕鬆做

2025/04/10 18:45

農糧署表示，美國會將秋葵與鮮味高湯、秋葵、肉類、海鮮與風乾的蔬菜等食材製成濃湯食用；示意圖。（美聯社檔案照）

農糧署表示，美國會將秋葵與鮮味高湯、秋葵、肉類、海鮮與風乾的蔬菜等食材製成濃湯食用；示意圖。（美聯社檔案照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕黏黏滑滑的秋葵，高纖低卡又顧胃，是許多家庭的家常菜，除了簡單汆燙外，還有其他料理嗎？農糧署分享各國秋葵美食，如我國常製成秋葵豬肉捲、日本將秋葵與山藥泥結合成秋葵山藥泥、美國將秋葵、肉、海鮮等材料製成濃湯、印度「秋葵瑪薩拉」，則是將秋葵製成咖哩料理，甚至到了阿拉伯、中亞，將秋葵、羊肉及番茄製成名為「巴米亞」的燉菜，百變風味超美味！

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，台灣最早於1901年引進秋葵，目前以嘉義縣為全台最大產地，主要集中在鹿草鄉、朴子市及水上鄉等地，並分布台南、屏東、高雄等地區，每年5-9月是台灣秋葵的主要產季。

農糧署指出，秋葵從原產地非洲傳播到世界各地，結合當地風土，衍生出許多特色料理，舉例來說，台灣常將秋葵加入豬肉，製成秋葵豬肉捲；日本常將秋葵加入山藥泥中，配白飯剛剛好；或是美國習慣將秋葵、海鮮、嫩菜煮成濃湯享用等：

●台灣—秋葵豬肉捲：將秋葵汆燙後，包上豬肉片香煎，淋上醬汁，豬肉與秋葵的神組合，簡單又美味！

農糧署表示，將秋葵汆燙後，包上豬肉片香煎，淋上醬汁，豬肉與秋葵的神組合，簡單又美味；示意圖。（圖取自photoAC）

農糧署表示，將秋葵汆燙後，包上豬肉片香煎，淋上醬汁，豬肉與秋葵的神組合，簡單又美味；示意圖。（圖取自photoAC）

●日本—秋葵山藥泥：秋葵汆燙後切小段，放入山藥泥、海苔絲，淋上日式醬油，清爽滑順，超適合配白飯食用。

●美國—秋葵濃湯：主要是由鮮味高湯、秋葵、肉類、海鮮與風乾的蔬菜煮成湯，將海鮮、秋葵、燉菜完美融合在一道料理中，通常搭配米飯食用。

●印度—秋葵瑪薩拉：秋葵依喜好切成長段或小段，再與薑、蒜、番茄及洋蔥翻炒，加入鹽巴、薑黃、辣椒粉、孜然與咖哩拌勻，辛香爆棚，咖哩控最愛。

●阿拉伯、中亞—巴米亞：以秋葵、羊肉及番茄為主要原料製成的燉菜，是道充滿中東風味的暖心燉物。

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