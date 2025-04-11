健康網》股災危害雙眼 醫：壓力大釀眼疾發作

壓力也可能影響眼部，引發包含乾眼症在內的眼部疾病。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國總統川普的對等關稅政策影響全球股市，台股一片綠油油，不少股民因此壓力山大，自嘲「要睡公園」。近期許多股民因為股災而感到壓力巨大。除了精神方面的問題，不少眼部疾病也可能因為壓力而發生。

眼科醫師王孟祺在臉書粉專「王孟祺醫師-眼科最前線」表示，關稅大戰方興未艾，股市大跌，許多人睡不著覺，間接影響到身體的免疫系統。許多人因為壓力大，食不知味，許多眼睛的問題也容易發作。

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王孟祺舉例：像是乾眼症，青光眼眼壓昇高，眼皮跳動，中心性漿液性視網膜脈絡膜炎，針眼，虹彩炎，疱疹性角膜炎等等，都可能在這個期間發作或變嚴重。若是因為血壓昇高，也可能因此引發眼球的血管疾病，包括出血或阻塞性中風。

在這時局動盪的時刻，若是您壓力大，王孟祺建議：

●深呼吸。

●規律運動。

●適時冥想美好事物。

●減少社交媒體使用。

●和家人與朋友緊密的連繫。

王孟祺提醒，若是有視力忽然減低，眼球疼痛，視野缺損，視物變形請趕快就醫，尋求醫療協助。

近期經濟動盪，不少人面臨身心壓力。（圖取自shutterstock）

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