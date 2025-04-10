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甩「腹」擔！竹市瘦腰活動 努力瘦身拚2萬元商品券

2025/04/10 11:20

新竹市府與國民運動中心合推「遠離腹債，腰趁現在」活動。不僅免報名費，更有機會獲得2萬元商品券。（市府提供）

新竹市府與國民運動中心合推「遠離腹債，腰趁現在」活動。不僅免報名費，更有機會獲得2萬元商品券。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市府與國民運動中心合作，推出「遠離腹債，腰趁現在」瘦腰活動；除了提供參與者2次InBody身體組成檢測以外，另規畫於16堂增肌減脂運動課程，比賽免報名費，20至69歲腰圍超標民眾都可組隊比賽瘦腰，還有機會獲得2萬元商品券。

衛生局說，活動即日起至27日開放報名，比賽到7月20日，採團隊競賽方式進行，分為政府機關組、職場組及民眾組，每組限額30隊，每隊5人，共計90隊，報名額滿為止。

活動期間市府與2間國民運動中心合作，除了提供參與者2次免費的InBody身體組成檢測，更規畫於5月至6月開設16堂增肌減脂運動課程，盼透過專業指導，傳授正確的運動技巧，提升訓練效果，幫助參與者塑造健康且自信的體態。此外，為了鼓勵民眾挑戰自我，活動增設個人獎項，讓大家有機會突破極限，保障自身健康，還有機會獲得2萬元商品券。

衛生局表示，研究顯示，當男性腰圍超過90公分，女性超過80公分，罹患代謝症候群的風險將大幅上升，進而增加高血壓、糖尿病及心血管疾病的風險。

衛生局提醒，健康來自日常的每個選擇，養成良好生活習慣、適量運動與均衡飲食，便能有效降低代謝症候群帶來的健康風險。針對20至69歲民眾，若腰圍、飯前血糖、血壓、三酸甘油脂及高密度膽固醇，五項代謝指標中有三項以上異常，建議儘早至竹市64家合約基層院所就診，透過專業醫療照護，達到早期發現、積極介入、有效控制的目標，共同守護健康。

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