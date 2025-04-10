身心障礙治牙無礙 成醫營造友善牙醫環境

成大醫院口腔醫學部打造臥床患者也能治療的牙醫環境。（成大醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名患有自閉症的大學生原本極度抗拒看牙，透過漸進式適應，最終成功完成洗牙與補牙；患有智能障礙的小莉，也在家人與醫師陪伴下，逐漸建立起良好的口腔清潔習慣，牙齒健康明顯改善。成大醫院特殊需求者口腔專科醫師顏郁芬從上述案例佐證，只要提供適合的環境與耐心治療方式，特殊需求患者同樣能維持良好口腔健康。

顏郁芬指出，口腔健康對民眾生活品質影響深遠。但對於身心障礙者、神經發展障礙患者及行動不便者來說，想尋找適合的牙科治療卻困難重重。為了滿足這群特殊需求患者，成大醫院特殊需求者牙科提供個人化的治療方案，並致力打造無障礙、感官友善的就診環境，確保所有人享有平等的牙科醫療權利。

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顏郁芬表示，特殊需求患者在接受牙醫治療時，可能因感官敏感、行動受限或認知功能障礙而面臨許多挑戰，包括口腔清潔困難、對診療環境感到焦慮，甚至是缺乏專業醫療支援、無法獲得適當治療。對此，成醫口腔醫學部透過個人化治療計畫、專業技術與感官友善環境，幫這類患者克服障礙、提升口腔健康。

成大醫院口腔醫學部打造患者坐輪椅也能治療的牙醫環境。（成大醫院提供）

大多數特殊需求患者的牙科治療可在門診完成，若是患者有嚴重口腔疾病、需做侵入性治療，或因高度焦慮難以配合治療時，醫學中心具備高階設備儀器，和安排全身麻醉的專業團隊格外重要，因為全身麻醉能完成更多治療，確保特殊需求患者的口腔健康。

顏郁芬說明，考量許多特殊需求患者對牙醫環境感到緊張，該院口腔醫學部特別打造感官友善的診間，包括無障礙空間、低刺激環境與專業設備，有寬敞的輪椅通道、柔和燈光、低噪音設計，及可調式治療椅與鎮靜技術，幫患者放鬆身心接受治療。醫療團隊也採取漸進式適應計畫，如讓患者在未治療的情況下先熟悉診間環境，由家屬陪伴建立對治療的信任感，並運用行為管理技巧，引導患者循序漸進地接受治療。

對於長期臥床或嚴重行動不便的患者，經向牙醫全聯會申請核准，成醫也提供健保給付的居家牙醫服務，讓患者能在家中獲得牙醫團隊專業檢查與必要治療。有研究顯示，這類患者的口腔健康與全身健康密切相關，透過居家牙科醫療，不僅能降低因口腔疾病導致的併發症風險，還能提升整體生活品質。

成大醫院牙醫師顏郁芬指成醫口腔醫學部為身心障礙等特殊需求患者打造友善的治療環境。（記者王俊忠攝）

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