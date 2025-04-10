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身心障礙治牙無礙 成醫營造友善牙醫環境
〔記者王俊忠／台南報導〕1名患有自閉症的大學生原本極度抗拒看牙，透過漸進式適應，最終成功完成洗牙與補牙；患有智能障礙的小莉，也在家人與醫師陪伴下，逐漸建立起良好的口腔清潔習慣，牙齒健康明顯改善。成大醫院特殊需求者口腔專科醫師顏郁芬從上述案例佐證，只要提供適合的環境與耐心治療方式，特殊需求患者同樣能維持良好口腔健康。
顏郁芬指出，口腔健康對民眾生活品質影響深遠。但對於身心障礙者、神經發展障礙患者及行動不便者來說，想尋找適合的牙科治療卻困難重重。為了滿足這群特殊需求患者，成大醫院特殊需求者牙科提供個人化的治療方案，並致力打造無障礙、感官友善的就診環境，確保所有人享有平等的牙科醫療權利。
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顏郁芬表示，特殊需求患者在接受牙醫治療時，可能因感官敏感、行動受限或認知功能障礙而面臨許多挑戰，包括口腔清潔困難、對診療環境感到焦慮，甚至是缺乏專業醫療支援、無法獲得適當治療。對此，成醫口腔醫學部透過個人化治療計畫、專業技術與感官友善環境，幫這類患者克服障礙、提升口腔健康。
大多數特殊需求患者的牙科治療可在門診完成，若是患者有嚴重口腔疾病、需做侵入性治療，或因高度焦慮難以配合治療時，醫學中心具備高階設備儀器，和安排全身麻醉的專業團隊格外重要，因為全身麻醉能完成更多治療，確保特殊需求患者的口腔健康。
顏郁芬說明，考量許多特殊需求患者對牙醫環境感到緊張，該院口腔醫學部特別打造感官友善的診間，包括無障礙空間、低刺激環境與專業設備，有寬敞的輪椅通道、柔和燈光、低噪音設計，及可調式治療椅與鎮靜技術，幫患者放鬆身心接受治療。醫療團隊也採取漸進式適應計畫，如讓患者在未治療的情況下先熟悉診間環境，由家屬陪伴建立對治療的信任感，並運用行為管理技巧，引導患者循序漸進地接受治療。
對於長期臥床或嚴重行動不便的患者，經向牙醫全聯會申請核准，成醫也提供健保給付的居家牙醫服務，讓患者能在家中獲得牙醫團隊專業檢查與必要治療。有研究顯示，這類患者的口腔健康與全身健康密切相關，透過居家牙科醫療，不僅能降低因口腔疾病導致的併發症風險，還能提升整體生活品質。
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