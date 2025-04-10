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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

氣溫驟降！南投7旬婦腦出血 微創內視鏡手術救命

2025/04/10 10:15

南投醫院神經外科主任葉國球，以微創內視鏡手術成功救治腦中風婦人。（南投醫院提供）

南投醫院神經外科主任葉國球，以微創內視鏡手術成功救治腦中風婦人。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 春天乍暖還寒，早晚溫差相當大，民眾慎防腦出血！南投70歲林姓婦人有高血壓病史，近日因劇烈頭痛後意識不清，被家人緊急送醫，衛生福利部南投醫院急診醫學科醫師經電腦斷層檢查確診為腦出血，由於出血部位較深，血腫已對周圍腦組織造成壓迫，考量傳統開顱手術風險較高，所幸經神經外科團隊安排微創內視鏡手術，迅速清除血塊，成功救回一命。

腦血管疾病長年在國人十大死因榜上有名，據2023年衛福部國人十大死因統計，腦中風是十大死因第4位，每年有上萬人因腦中風而死亡。由於腦中風的發生猝不及防，除了死亡，腦中風還有很高的機率造成失能，因此一旦發生須把握黃金治療時間，盡力保留器官功能，減少嚴重後遺症的風險。

衛生福利部南投醫院神經外科主任葉國球指出，微創內視鏡腦出血清除手術與傳統開顱手術相比，有傷口小、術後恢復較快、併發症較少等優勢。微創內視鏡手術僅約2公分的傷口，而腦本體也僅有約0.7公分傷口，可減少腦組織損傷，恢復速度較快，能縮短住院時間。

葉國球醫師提醒民眾，春天早晚溫差相當大，忽冷忽熱，血管容易受到氣溫變化而波動且劇烈收縮，導致腦出血或腦梗塞。高血壓、高血脂及高膽固醇等慢性病皆是腦中風的危險因子，建議民眾定期健康檢查，控制好血壓、血脂與膽固醇，養成良好生活習慣，均衡飲食、規律運動、戒菸、節制飲酒，尤期在天氣不穩定的時候，應特別注意保暖，適量補充水分，降低腦血管疾病的風險發生。

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