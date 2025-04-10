1顆膠囊揪1年來腹痛元凶！內視鏡膠囊無痛拍攝消化道

膠囊內視鏡大小就像魚肝油，內藏微型照相機。（馬偕醫院提供）（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕一名35歲的男性業務員，過去一年飽受腹痛、腹瀉、腹脹所苦，食慾不振導致體重直直落，嚴重影響工作與日常生活，多次就診查不出病因，直到轉診至馬偕紀念醫院後，靠著膠囊內視鏡，揪出腹痛元凶：「克隆氏症」。

「這類慢性發炎性腸道疾病，從口腔到肛門任何一處都可能發生！」馬偕醫院消化科系胃腸科主任章振旺指出，克隆氏症以腹痛、腹瀉症狀最常見，少數患者還會血便，但早期常被誤認為一般腸胃炎或腸躁症。

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章振旺說，這名男性業務員經膠囊內視鏡檢查，結果顯示，小腸從空腸到迴腸多處可見跳躍式病灶及縱向潰瘍，經影像與病理檢查綜合判讀，確認為克隆氏症，在接受類固醇與免疫調節藥物治療後，病情已大幅穩定，體重也不再下降。

章振旺指出，小腸疾病較難以利用傳統腸鏡檢查一窺全貌，膠囊內視鏡正好補足盲點，對克隆氏症早期發現與評估病灶嚴重程度有極大幫助。

馬偕醫院內視鏡中心主任林煒晟形容，膠囊內視鏡大小如魚肝油膠囊，內藏微型攝影機，吞下後隨腸胃蠕動自然前進，全程自動拍攝消化道影像並回傳，不需麻醉也無須住院，檢查時間約8至15小時，24至48小時後隨排便排出，過程幾乎無感，自費費用約是6萬元。

林煒晟說，除了克隆氏症，膠囊內視鏡也適合用來偵測小腸不明出血、腫瘤等病變，具有侵入性低、視野廣、病人舒適度較高等優點，但若腸道已狹窄、有阻塞風險，或是懷孕婦女、裝有心律調節器的患者，則不建議使用，應與主治醫師討論評估後再進行。

章振旺也提醒，克隆氏症目前仍難以完全治癒，但只要按醫囑規律治療與追蹤，進入緩解期後持續服用免疫調節藥物，就能穩定控制疾病，保有良好生活品質。民眾如果腹痛、腹瀉等腸胃道症狀反覆發作且超過一到兩個月仍未改善，千萬別拖，應儘速就醫檢查，並向醫師詳述病史，協助正確診斷。

膠囊內視鏡下小腸另一處的縱向潰瘍。（馬偕醫院提供）

膠囊內視鏡下小腸中段的縱向潰瘍。（馬偕醫院提供）

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