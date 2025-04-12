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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》白菜好處多！ 學者：高纖低熱量又能降血壓

2025/04/12 17:03

學者表示，白菜口感清甜、高纖熱量低，可能因含鉀，有助減輕鈉對血壓的不良影響，具有降血壓功效；示意圖。（圖取自freepik）

學者表示，白菜口感清甜、高纖熱量低，可能因含鉀，有助減輕鈉對血壓的不良影響，具有降血壓功效；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕白菜滷是許多人喜歡的菜餚，熱熱來一碗，配飯超對味！營養學者洪泰雄表示，白菜口感清甜，也是營養成分豐、高纖低熱量的蔬菜。另，白菜還可降血壓，其中一項原因可能與它含鉀有關。鉀是能調節血壓的礦物質，有助減輕鈉對血壓的不良影響，因含鉀，對腎臟疾病者較不宜。此外，白菜中硫化物和芥子油，也可能具有降血壓作用。

多酚類物質 有助心血管健康

洪泰雄於臉書發文指出，白菜不但高纖熱量低，還含有鉀、維生素C、維生素K、維生素B6、葉酸和鈣等礦物質。此外，白菜中的一些生物活性物質，如硫化物和芥子油，也可能具有降血壓作用。另，他說，有研究表明，白菜中的一些多酚類物質，可能具有抗氧化和抗炎作用，有助維持心血管健康。

洪泰雄說，除了降血壓功效外，白菜還有一些其他好處。例如：它可能有助於預防癌症、保護消化系統、提高免疫力等；也因為它含有豐富的營養物質和生物活性物質，有助維持身體健康。

菜葉未發霉 黑點不影響食用

另，購買白菜時發現小黑點，是否影響食用？對此，農糧署曾於臉書發文表示，大白菜葉梗上的小黑點，一般稱為黑點病或芝麻病，為生長或貯藏過程中常見的生理障礙，也會出現在小白菜、青江菜等十字花科葉菜類上。

至於為何會出現小黑點？農糧署說，包括：品種、施用氮肥未完全代謝、水分管理不佳以及成熟後期或貯藏溫度過低等，都是黑點病發生的可能因素，只要表面沒有腐爛或黴菌感染，不會影響蔬菜的營養成分，可以安心食用。

農糧署補充，白菜買回家後，記得剝除黃化外葉，擦乾表面水分，再放入塑膠袋密封冷藏即可。

學者說，有研究表明，白菜中的一些多酚類物質，可能具有抗氧化和抗炎作用，有助維持心血管健康；示意圖。（圖取自freepik）

學者說，有研究表明，白菜中的一些多酚類物質，可能具有抗氧化和抗炎作用，有助維持心血管健康；示意圖。（圖取自freepik）

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