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健康網》喝咖啡心悸、上癮？ 營養師解開8大謎團

2025/04/10 06:31

營養師指出，相較於歐美人種，亞洲人對於咖啡因的代謝較慢，也會延長咖啡因在人體內的半衰期；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

營養師指出，相較於歐美人種，亞洲人對於咖啡因的代謝較慢，也會延長咖啡因在人體內的半衰期；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早上來杯咖啡是許多人的日常；對此，好食課營養師Titan林世航在臉書粉專「好食課」 發文解開人們對於咖啡常見疑問，包括：能否提神、是否造成心悸、上癮、害骨質疏鬆等8個迷思；其中有關心悸、上癮疑慮，據國外研究，一般正常飲用並不會引發心悸，且在未過量飲用情況下，不至於造成咖啡上癮問題。

迷思一：喝咖啡能提神嗎？

林世航表示，理論上咖啡因不會有「提神」效果，而是讓人睡不著！人體睡眠機制非常複雜，包含GABA、adenosine等神經傳導物質，這些物質主要調控人類的「生理時鐘」。咖啡因是一種嘌呤生物鹼，與adenosine有著相似的結構，因此咖啡因會與adenosine競爭腦部的作用受體（adenosine 2A receptor），讓腦部無法啟發「睡著反應」，反而容易睡不著。

迷思二：喝咖啡會心悸？

林世航說，2006年刊登在《美國心臟醫學會期刊》上的1項研究，找了近1,400名受試者，詢問其咖啡、茶與巧克力的攝取頻率，並讓受試者戴上心電圖監測儀器，監控心跳狀況。結果發現，受試者的咖啡因飲品攝取頻率，不影響早期心房、心室收縮等心悸指標，因此推測對一般人來說，正常飲用咖啡不會引起心悸問題。

迷思三：喝咖啡會上癮，不喝會頭痛？

咖啡戒斷症（caffeine withdrawal syndrome）是大家最擔心的事情，好像只要喝咖啡就會上癮，不喝就會出現成癮戒斷症；對此，林世航說，咖啡因戒斷症確實是被列於精神病診斷指南（DSM-5）與醫師診斷手冊（ICD-10）中，但可能不若想像中嚴重！

分別刊登在2004年《精神藥物學期刊》（Psychopharmacology）、1992年《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）中的2項研究，皆顯示50%以上的人會出現頭痛問題，但這些研究的受試者每天都喝2.5-6杯咖啡，與台灣人的咖啡攝取習慣不同，所以在台灣咖啡因戒斷問題應該不嚴重。

營養師說，咖啡因是一種嘌呤生物鹼，會與adenosine競爭腦部的作用受體，讓腦部無法啟發「睡著反應」；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

營養師說，咖啡因是一種嘌呤生物鹼，會與adenosine競爭腦部的作用受體，讓腦部無法啟發「睡著反應」；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

迷思四：喝咖啡會導致骨質疏鬆症？

林世航表示，2006年《國際骨質疏鬆症期刊》上1篇研究發現，每日咖啡因攝取量增加時，骨質疏鬆症風險也會隨之增加。咖啡因確實會活化骨骼上噬骨細胞的活性，促進骨鈣釋放至血液中，但更重要的是鈣質攝取不足。若鈣質攝取700毫克以上，咖啡與咖啡因的攝取就與骨質疏鬆症風險沒有顯著相關性。他說，國外也有文獻指出，牛奶可弭平咖啡帶來的骨質風險，選擇拿鐵就是一個好方法。

迷思五：深焙咖啡的咖啡因含量較多？

很多人以為深焙咖啡比較苦，所以深焙咖啡的咖啡因含量比較高；對此，林世航表示，咖啡因是熱穩定性很好的物質，不太會因為熱而破壞，因此深焙不會讓咖啡豆的咖啡因含量增加。

不過，因為咖啡在烤焙過程中會持續失水，所以重量比較輕，如果要沖同樣容量的咖啡，就會用到較多的咖啡豆，即便深焙咖啡「豆」的咖啡因含量並未比較多，但深焙「咖啡」的咖啡因就可能會較高！

迷思六：阿拉比卡咖啡豆的咖啡因比較少？

林世航說，目前市面上主流的咖啡豆豆種有羅布斯塔與阿拉比卡2種，相較於前者，後者咖啡因大約只有一半。羅布斯塔咖啡豆的價格普遍較便宜，且味道厚實濃烈，因此常作為配方豆的主要豆種之一，用在拿鐵、美式等義式濃縮咖啡基底的咖啡中。

營養師表示，只要鈣質攝取充足，咖啡因攝取就與骨質疏鬆無顯著相關；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

營養師表示，只要鈣質攝取充足，咖啡因攝取就與骨質疏鬆無顯著相關；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

迷思七：為什麼有人對咖啡因無感？

林世航指出，這是因為基因導致體質不一樣，讓腦部對咖啡因不敏感。雖然咖啡因會與adenosine競爭受體，但這個受體（adenosine 2A）可能因為基因型的關係，導致咖啡因與此受體的敏感性下降。

迷思八：亞洲人比較不容易代謝咖啡因？

林世航說，2008年的《藥物基因體學期刊》中1項研究發現，亞洲人基因對咖啡因的代謝能力確實比歐美人種低落，也會延長咖啡因在人體內的半衰期。因此，同樣攝取咖啡因製品，遞延了咖啡在亞洲人體內的效果，可能是亞洲人比較不能耐受咖啡的原因之一。

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