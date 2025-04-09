「做人」看季節？ 研究：天冷受孕 孩子易瘦

研究指出，人類出生前的環境溫度，似乎已預先設定了影響體型的代謝特徵，特別是燃燒脂肪的能力；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在較冷月份受孕，成年後可能更易維持苗條身材。最新發表於《自然代謝》（Nature Metabolism）期刊的研究指出，人類出生前的環境溫度，似乎已預先設定了影響體型的代謝特徵，特別是燃燒脂肪的能力。

英國《電訊報》報導，研究團隊分析683名年齡介於20至78歲的成人數據發現，大約在每年10月17日至隔年4月15日之間受孕的個體，平均身體質量指數（BMI）約為22，顯著低於在較暖月份受孕者的平均值23。

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不僅如此，冬季受孕者的「棕色脂肪組織」（brown fat tissue）活性也相對較高。這種俗稱「好脂肪」的特殊脂肪，主要功能是在寒冷時燃燒卡路里以產生熱能，協助維持體溫，且這些個體的內臟脂肪堆積也較少。

新研究指出，受孕季節影響孩子終生燃脂力；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

研究進一步強調，影響這種先天代謝設定的關鍵因素，並非單純的低溫，而是受孕前後的「每日溫差」。尤其在日夜溫差最大的寒冷季節，其對後代代謝能力的影響最為顯著。

該研究的主要研究者、日本北海道大學米代武司博士（Dr. Takeshi Yoneshiro）對此跨越多個獨立研究群體的一致性結果感到驚訝，指出「如此早期的環境暴露，竟會留下可測量且可複製的代謝印記」。

科學家已知部分哺乳動物能在一代之內快速調整燃脂能力以適應寒冷環境，先前的研究也暗示此特性可能主要經由父系遺傳（父親經歷寒冷改變精子）。此新研究不僅證實人類亦保有此快速適應的潛力，研究者更推測，這項能力可能曾幫助早期人類從赤道區域遷徙至更寒冷、季節分明的地帶。

米代博士認為，這更像是透過表觀遺傳機制（epigenetic mechanisms，意指環境因素能調控基因表現）實現的短期環境響應程式，而非緩慢的達爾文式演化。

若未來能釐清觸發這種額外燃脂能力的具體分子機制，或許有機會開發出模擬寒冷暴露效果的藥物，為對抗日益嚴峻的肥胖問題提供新策略。然而，研究人員也提出警示，全球暖化等氣候變遷現象，長遠來看可能會干擾這種人類內建的代謝適應反應，進而增加罹患代謝性疾病的風險。

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