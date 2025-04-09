6旬翁中風復健仍肢體無力 自費靜脈雷射助恢復

林映藍醫師表示，靜脈雷射透過活化粒線體功能，讓神經細胞獲得更多能量，加速中風患者修復過程。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕65歲陳先生5年前中風送醫，安排緊急開顱手術，術後雖積極復健，仍持續受左側肢體無力與慢性頭痛困擾。就醫後醫師建議接受自費的靜脈雷射治療，不僅頭痛緩解，左側肌力也明顯提升。醫師表示，靜脈雷射能改善腦部血液循環，促進神經修復與功能恢復，提升中風後的生活品質。

長安醫院神經科醫師林映藍表示，該名患者到院後自述，5年前某天突然在家中廁所內倒下，幸好兒子及時發現，半個鐘頭就送到急診，緊急安排手術清除血腫搶回一命。雖然順利出院，也認真復健，但腦傷後遺症仍困擾著他，除頭痛，左邊單側無力的症狀更增加跌倒風險。

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林映藍表示，與患者討論後建議他接受「靜脈雷射」治療，靜脈雷射是藉由光纖針，將632.8奈米的低能量雷射直接照射血液中的血球與細胞，增加紅血球的帶氧量，提升全身血液循環，幫助更多的氧氣和營養供應到受損的部位，從而促進神經組織的修復。而雷射紅光可活化細胞，提高能量代謝效率，減少氧化壓力與自由基傷害。

林映藍指出，患者治療後，不僅頭痛減輕，左側肢體的控制力也顯著改善，讓他對日常生活的自理能力重拾信心。強調許多中風患者雖然積極復健，但仍會面臨肌力不足、慢性疼痛、甚至認知功能下降等問題，靜脈雷射透過活化粒線體功能，讓神經細胞獲得更多能量，加速修復過程，如果能夠搭配復健運動，療效將更加顯著。

林映藍表示，隨著醫療進步，有許多方式能協助中風患者恢復，但最重要還是在急性發作時盡速就醫，才有較好的預後。提醒突發的臉歪、嘴斜、單側無力、口齒不清，都可能是中風的表現，應立即撥打 119 送醫，爭取黃金治療時間。

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