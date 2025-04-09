健康網》不只雞胸肉 10款優質蛋白曝光！ 醫：它還能降血脂

醫師指出，雞胸肉是很好的蛋白質來源，每100公克含有23公克的蛋白質；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕蛋白質對於生長發育的學童、孕產婦、長者，甚至素食者及健身運動者等各族群都非常重要；對此，初日診所減重專科暨家醫科醫師許芷瑜推薦10種優質蛋白，包括：雞胸肉、雞蛋、鮭魚、天貝、豆腐、牛排、無糖濃厚豆漿、豬里肌、毛豆及蛋白粉。其中，無糖濃厚豆漿中的大豆蛋白，除了提供優質蛋白質來源外，還能降血脂、膽固醇及提高胰島素敏感性。

豆魚蛋肉類富蛋白質 還含多元營養素

國健署曾指出，蛋白質來源多樣，豆魚蛋肉類除了提供優質蛋白質外，還提供多元營養素，如黃豆、黑豆製成的豆製品，飽和脂肪酸含量低，富含類大豆異黃酮，具有抗氧化活性；海鮮及魚脂肪低、含有Omega-3脂肪酸，能減少發炎反應；雞蛋含豐富維生素A、B2、鐵、鋅等營養素，能促進皮膚及黏膜組織的增生及修復；而肉類中紅肉鐵質含量高，豬腰、豬肝等內臟類食物則富含鐵、維生素A及葉酸等，可適量補充。

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許芷瑜在臉書專頁「初日診所」與YouTube頻道發布短影片，推薦10種優質蛋白質：

1.雞胸肉：每100公克含有23公克的蛋白質，密度高。

2.雞蛋：1顆雞蛋含有7克蛋白質，百搭各種料理。

3.鮭魚：100克鮭魚，含有20克蛋白質，且富含Omega-3，除了能攝取優質蛋白質，還是抗發炎的好選擇。

醫師表示，無糖濃厚豆漿富含優質蛋白質，其中大豆蛋白可助血脂、膽固醇降低；示意圖。（圖取自photoAC）

4.無糖濃厚豆漿：每100毫升的蛋白質含量約在5-5.5公克，尤其大豆蛋白有降低血脂、膽固醇，提高胰島素敏感性的功效。

5.天貝：100公克的天貝含有19克蛋白質，是非常好的植物性蛋白。

6.牛排：100公克的牛排，約含有20公克的蛋白質，且富含鋅、鐵、維生素B12等營養素，營養又美味。

7.豆腐：嫩豆腐1盒約含有14公克蛋白質，便宜方便。

8.豬里肌：100公克的豬里肌，含有20克的蛋白質，是增肌減脂期間推薦的豬肉部位。

9.毛豆：每100公克的毛豆，含有13克蛋白質，適合當作蛋白質的小點心。

10.蛋白粉：1匙蛋白粉通常含有20-28公克的蛋白質，當食物中的蛋白質不足時，可以適量藉由蛋白粉補充

「我的餐盤」均衡飲食 豆魚蛋肉一掌心

均衡飲食護健康！國健署建議，靈活運用「我的餐盤」口訣，包括：每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙，吃足6大類食物，選擇當季在地食材，飲食多樣化，吃出健康外，也對環境永續盡一份心力。

初日診所減重專科暨家醫科醫師許芷瑜。（初日診所提供）

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