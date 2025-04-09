友人送野菜竟有姑婆芋 婦人誤食中毒送醫

姑婆芋和可食用的芋頭葉外觀相似，容易混淆。（大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕63歲李姓婦人在食用朋友送的野菜後，出現喉嚨灼痛、口舌麻木及噁心想吐等症狀，緊急至急診就醫，醫師發現李婦誤食姑婆芋而中毒，所幸經治療後已無大礙。大千綜合醫院急診部醫師廖宏強提醒，姑婆芋的毒性可能導致呼吸道阻塞，嚴重時甚至危及生命，民眾一定要特別留意。

廖宏強進一步說明，姑婆芋全株含草酸鈣及生物鹼，不會因烹煮而降低毒性，誤食後會刺激口腔和消化道，出現的症狀包含：嘴唇、舌頭及喉嚨刺痛腫脹、噁心、嘔吐、腹痛，嚴重時可能影響呼吸。如果不小心誤食，要立即漱口並飲用大量的水分，切記不可催吐，同時盡速就醫。

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姑婆芋與食用芋頭同屬天南星科，外觀相似、容易混淆。可透過以下特徵做區分：

1.葉面水滴：姑婆芋葉面水分不易形成，芋頭葉面水分則會形成水珠。

2.葉脈與葉緣：姑婆芋葉脈明顯且葉子是廣卵形、基部成心狀箭形，芋頭葉脈較不明顯且葉形是盾形。

3.地下根：姑婆芋的地下根偏黃，芋頭則有紫色斑點。

廖宏強提醒民眾，切勿食用來路不明的植物，若不小心誤食有毒植物而出現不適症狀，務必帶著剩餘植物盡速就醫，才能正確診斷與治療，避免造成嚴重傷害。

大千綜合醫院急診部醫師廖宏強提醒，姑婆芋的毒性可能導致呼吸道阻塞，嚴重時甚至危及生命，民眾一定要特別留意。（大千綜合醫院提供）

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