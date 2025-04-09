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健康 > 杏林動態

創新醫療科技營12日登場 高中生體驗操作達文西手臂

2025/04/09 11:43

「童綜合醫院高中生創新醫療科技體驗營」啟動典禮。（記者張軒哲攝）

「童綜合醫院高中生創新醫療科技體驗營」啟動典禮。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕童綜合醫院高中生創新醫療科技體驗營連續2年獲得廣大迴響，有學生因此活動更堅定踏上學醫的志向。為了培育更多優秀醫療人才，今年再度舉辦第3屆創新醫療科技體驗營，活動將於4/12、4/13登場，開放全台中39所公私立高中參加，由校方推薦2名學生報名遴選，共有60名青年學子全程免費參與，課程著重於對AI在醫學的實踐運用、醫療大數據與微創機械手臂實作等進行精闢教學體驗。

今（9）日提前舉辦「童綜合醫院高中生創新醫療科技體驗營」啟動典禮，台中市教育局賴緣如副局長、高中職教育科科長李真玲、清水高中校長蕭建華校長、中港高中校長簡崐鎰、東大附中校長鍾興能、衛道中學校長陳秋敏等人共襄盛舉，參觀學子體驗的醫療設備。

賴緣如表示，台灣醫療生態產業近年來急遽變革，AI、大數據、尖端科技等智慧醫療不斷更迭，為培養更多醫療人才，需要教育產業及早扎根，除了學校給予適才適性的課程教育以外，更需要社會與企業挹注資源共同培育，童綜合醫院連續3年免費提供青年學子一個學習的機會，促使對醫療產業有興趣的學生提早洞悉國際醫療視野，掌握未來職涯規劃，讓學生能擁有更多樣的認識與選擇。

童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉指出，此活動將以3大主題展開探索，一是AI人工智慧在醫療領域的應用，二是大數據（Big Data）的價值與意義，以及第三項主題為尖端科技（Cutting Edge Technologies）在醫療上的創新發展。這些主題不僅是當今全球醫療科技的核心趨勢，更是未來醫療產業發展不可或缺的關鍵力量。

童綜合醫院總院長童敏哲表示，連兩天舉辦創新醫療科技體驗營，鼓勵青年學子參加，並培養對醫療科技的興趣。感謝台中市教育局與公私立高中的參與，共同超前部署來為台灣醫療產業注入新能量。

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