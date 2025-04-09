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健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》地震在室內時別急著跑！ 氣象署教「4場所」防護

2025/04/09 11:28

氣象署提醒，地震時別急著往外跑，謹記「趴下、掩護、穩住」原則，隨手抓個墊子等保護頭部，躲在堅固家具下；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

氣象署提醒，地震時別急著往外跑，謹記「趴下、掩護、穩住」原則，隨手抓個墊子等保護頭部，躲在堅固家具下；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

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宜蘭蘇澳規模5.8地震！北部地區明顯搖晃 中央氣象署10:40說明

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（9）上午9時53分宜蘭縣蘇澳鎮發生芮氏規模5.8地震，最大震度4級，全台19縣市有感。究竟地震發生時該如何自救？中央氣象署提醒，位處室內者，千萬別慌張，應以「趴下、掩護、穩住」為核心觀念，儘速躲在堅固家具、桌子下，千萬別因為慌張，而急著往室外跑。此外，他亦提供室外、室外、學校及公共場所等場所，教導民眾自我防護要點。

室內 別往外跑、靠近窗戶

氣象署提醒，發生地震時，若處於室內環境，應保持鎮定，切勿慌張地往室外跑，以「趴下、掩護、穩住」為核心觀念，隨手抓個墊子等保護頭部，儘速躲在堅固家具、桌子下。此外，也特別強調，千萬別靠近窗戶，以防玻璃震破。

室外 站在空曠處

若位處室外者，氣象署建議，應站立於空曠處或騎樓下，不要慌張地往室內衝，同時，注意頭頂上方可能掉落的物品，如招牌、盆景等，並遠離興建中的建築物、電線桿、圍牆、未經固定的販賣機等。

氣象署提及，若在陸橋上或地下道時，應鎮靜迅速地離開；若在郊外活動，應遠離崖邊、河邊、海邊，找空曠的地方避難。

氣象署強調，開車時遇到地震，別緊急剎車，應緊握方向盤，注意車距逐漸減速，並停靠路邊，關閉引擎，切勿走出車外；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

氣象署強調，開車時遇到地震，別緊急剎車，應緊握方向盤，注意車距逐漸減速，並停靠路邊，關閉引擎，切勿走出車外；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

那麼地震發生當下正在開車，該如何自我防護？氣象署強調，千萬別緊急剎車，緊握方向盤，並注意前後車距逐漸減速，將車輛停靠路邊，接著關閉引擎，在地震搖晃未結束前，不要出車外，並且開收音機掌握地震消息及災情。待重新開車上路時，也應注意路旁懸吊物、看板、招牌，避免餘震所招致災害。

學校 躲避桌下、背向窗戶

氣象署提醒學生，在上學期間發生地震時，應躲避於桌下，背向窗戶，並用書包保護頭部，切忌慌亂衝出教室，慌張地上下樓梯；若在操場活動時，也遠離建築物；若在行駛中的校車內，則須留在座上勿動，直至車輛停妥。

公共場所 小心選擇出口、別推擠

氣象署建議，處於辦公室或公共場所者，應注意天花板上的物品掉落下來，切勿急著衝出，使用電梯。其中在辦公室時，應躲在辦公桌或堅固的家具下或靠支柱站立，遠離窗戶；位處公共場所中，應小心選擇出口，避免人群推擠。

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