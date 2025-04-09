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健康 > 抗老養生 > 運動復健

跑步減脂卻怕傷膝？ 「1運動器材」高燃脂、低衝擊

2025/04/09 10:21

滑步機高燃脂、低衝擊，適合各年齡層民眾使用。（記者張軒哲攝）

滑步機高燃脂、低衝擊，適合各年齡層民眾使用。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕走入健身房跑步機、飛輪、滑步機一字排開，許多銀髮族與膝蓋受傷的民眾想跑步減脂卻又擔心傷膝；對此，健身房教練指出，滑步機的設計結合了跑步機與登階機的特點，提供一種低衝擊、高燃脂的運動方式，特別適合健身新手、體重較重者、久坐上班族與中高齡族群。

健身房教練指出，滑步機不僅適合新手，對於想減脂、強化心肺功能，甚至改善下肢關節健康的人而言，滑步機屬新手友善選擇。尤其滑步機採用橢圓軌跡運動，雙腳始終與踏板接觸，避免跑步時因落地產生的衝擊力，減少膝蓋與髖關節的壓力，適合關節敏感族群、復健期運動者或年長者使用。

另外，與跑步機、腳踏車不同，滑步機不僅訓練到下半身，還能同步鍛鍊上半身肌群與核心。透過手柄的推拉動作，可以有效刺激胸肌、背肌、三頭肌及核心肌群，幫助全身均衡發展。運動過程中，核心肌群需要持續發力穩定身體，讓全身肌肉參與，消耗更多熱量。

同時，滑步機的速度與阻力可自由調整，並可透過反向踩踏的方式，刺激大腿後側和臀部肌肉，提高訓練多樣性，因此無論是初學者還是進階運動者，都能依照自身體能挑戰不同強度，找到適合自己的運動模式。

台中市安程骨科診所醫師嚴可倫表示，滑步機可以減少膝蓋、髖關節與脊椎的壓力與衝擊，滑步機對關節的衝擊較低，適合想運動又怕受傷的民眾使用。

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