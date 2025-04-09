自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》不只蔓越莓！ 醫點4食物保護泌尿道

2025/04/09 08:31

朱信誠指出，蔓越莓富含前花青素，能防止細菌附著於尿道壁，有效降低尿路感染風險；圖為示意圖。（圖取自freepik）

朱信誠指出，蔓越莓富含前花青素，能防止細菌附著於尿道壁，有效降低尿路感染風險；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕除了多喝水、避免憋尿外，正確飲食也能有效預防泌尿道感染與不適。民權精睿泌尿科診所院長朱信誠在臉書專頁「冷靜看診溫柔守護泌尿科朱信誠醫師｜台北中山男性學增大增粗變硬」發文提醒，4種常見食物可有效保護泌尿道功能，包含蔓越莓、優格、深色蔬菜、高纖全穀。

朱信誠表示，許多泌尿道問題如感染、結石與排尿異常，常因飲水量不足、長期憋尿、飲食過重口味等生活習慣引起，若長期忽視可能導致嚴重健康問題，甚至影響性生活與生活品質。他強調，泌尿道保健並非僅靠藥物治療，良好的飲食習慣亦扮演重要角色。他推薦以下4類食物，有助維持泌尿道健康：

1. 蔓越莓防感染

朱信誠指出，蔓越莓富含前花青素，能防止細菌附著於尿道壁，有效降低尿路感染風險。民眾可選擇蔓越莓汁、乾果或保健品，但應優先選擇無糖或低糖產品。

2. 優格補充益生菌

含益生菌的優格有助維持腸道與泌尿道菌叢平衡，特別適合更年期或易反覆感染者。朱信誠表示，建議每日適量食用無糖原味優格，效果更佳。

朱信誠說，含益生菌的優格有助維持腸道與泌尿道菌叢平衡，特別適合更年期或易反覆感染者；示意圖。（圖取自freepik）

朱信誠說，含益生菌的優格有助維持腸道與泌尿道菌叢平衡，特別適合更年期或易反覆感染者；示意圖。（圖取自freepik）

3. 深色蔬菜抗氧化

朱信誠點出，如菠菜、羽衣甘藍、花椰菜等深色蔬菜富含抗氧化物，能降低身體發炎反應，保護泌尿道黏膜，進一步減少感染與結石風險。

4. 高纖全穀促代謝

朱信誠說，糙米、燕麥、藜麥等全穀類可促進腸道蠕動，避免便秘造成腸道壓迫膀胱，幫助維持正常排尿功能，減緩尿路不適。

朱信誠呼籲，泌尿道保健應從餐桌做起，透過正確飲食搭配良好生活習慣，不僅可預防疾病發生，也能促進整體健康。他也歡迎民眾有任何疑問可前往診所諮詢，及早預防、及早改善。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中