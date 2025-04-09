健康網》不只蔓越莓！ 醫點4食物保護泌尿道

朱信誠指出，蔓越莓富含前花青素，能防止細菌附著於尿道壁，有效降低尿路感染風險；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕除了多喝水、避免憋尿外，正確飲食也能有效預防泌尿道感染與不適。民權精睿泌尿科診所院長朱信誠在臉書專頁「冷靜看診溫柔守護泌尿科朱信誠醫師｜台北中山男性學增大增粗變硬」發文提醒，4種常見食物可有效保護泌尿道功能，包含蔓越莓、優格、深色蔬菜、高纖全穀。

朱信誠表示，許多泌尿道問題如感染、結石與排尿異常，常因飲水量不足、長期憋尿、飲食過重口味等生活習慣引起，若長期忽視可能導致嚴重健康問題，甚至影響性生活與生活品質。他強調，泌尿道保健並非僅靠藥物治療，良好的飲食習慣亦扮演重要角色。他推薦以下4類食物，有助維持泌尿道健康：

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1. 蔓越莓防感染

朱信誠指出，蔓越莓富含前花青素，能防止細菌附著於尿道壁，有效降低尿路感染風險。民眾可選擇蔓越莓汁、乾果或保健品，但應優先選擇無糖或低糖產品。

2. 優格補充益生菌

含益生菌的優格有助維持腸道與泌尿道菌叢平衡，特別適合更年期或易反覆感染者。朱信誠表示，建議每日適量食用無糖原味優格，效果更佳。

朱信誠說，含益生菌的優格有助維持腸道與泌尿道菌叢平衡，特別適合更年期或易反覆感染者；示意圖。（圖取自freepik）

3. 深色蔬菜抗氧化

朱信誠點出，如菠菜、羽衣甘藍、花椰菜等深色蔬菜富含抗氧化物，能降低身體發炎反應，保護泌尿道黏膜，進一步減少感染與結石風險。

4. 高纖全穀促代謝

朱信誠說，糙米、燕麥、藜麥等全穀類可促進腸道蠕動，避免便秘造成腸道壓迫膀胱，幫助維持正常排尿功能，減緩尿路不適。

朱信誠呼籲，泌尿道保健應從餐桌做起，透過正確飲食搭配良好生活習慣，不僅可預防疾病發生，也能促進整體健康。他也歡迎民眾有任何疑問可前往診所諮詢，及早預防、及早改善。

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