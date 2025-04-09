健康網》經常外食小心健康拉警報 醫：慎防「7大隱形疾病」風險

醫師提醒，外食雖方便且美味，但要小心可能有飲食高鈉高油、精緻澱粉、缺乏纖維與蔬果等問題，長久下來，易潛藏高血壓、脂肪肝，甚至心血管疾病風險。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據調查，台灣有超過60%的上班族每週至少5天以上外食，午餐便當、晚餐燒烤、深夜炸物。然而，看似方便的飲食選擇，卻隱藏著健康風險。醫師指出，外食雖方便，但潛藏高鈉高油、精緻澱粉、缺乏纖維與蔬果，以及過多加工食品與食品添加物等問題，長期下來，可能有高血壓、脂肪肝，甚至心血管疾病等風險。

美兆健檢診所顧問醫師陳俊光指出，外食族吃下的隱形風險包括：脂肪肝與肝功能異常、高血糖與糖尿病前期、高血壓與心血管疾病、腸道菌相失衡與腸胃問題、骨密度下降與骨質疏鬆、內臟脂肪超標與代謝症候群，以及慢性發炎與癌症風險。

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看不見的健康危機 健檢一清二楚

陳俊光指出，現代人經常處於「亞健康」狀態，表面看起來沒問題，但身體內部可能早已亮紅燈，「而這些健康問題光靠日常感受是察覺不到的，只有透過健康檢查才能提早發現。

他並指出，外食普遍重口味，導致血壓升高、心血管負擔增加；精緻澱粉、含糖飲料攝取過量會造成血糖波動、胰島素阻抗，提高糖尿病風險；外食缺乏纖維與蔬果會導致腸胃蠕動變差，導致腸道菌相失衡、便秘、慢性發炎；過多加工食品與食品添加物會增加肝臟負擔，影響代謝健康。

過多加工食品與食品添加物會增加肝臟負擔，影響代謝健康。（圖擷取自photoAC）

外食、高壓+熬夜 慢性發炎、罹癌風險增

美兆健康管理機構分析近300萬筆受檢數據，發現許多「自認健康」的人，其實已經出現慢性發炎、內臟脂肪超標、糖尿病前期等問題。

●脂肪肝與肝功能異常：外食油膩、應酬喝酒，肝指數飆升卻毫無自覺。

●高血糖與糖尿病前期：高碳水、含糖飲料，讓年輕人血糖問題提前找上門。

●高血壓與心血管疾病：隱形的「血管老化」，可能引發中風或心肌梗塞。

●腸道菌相失衡與腸胃問題：食品添加物多，腸道慢性發炎，腸躁症、胃食道逆流找上門。

●骨密度下降與骨質疏鬆：外食少攝取鈣質，加上久坐，骨質流失速度超乎想像。

●內臟脂肪超標與代謝症候群：體重正常≠健康，脂肪囤積在內臟更危險。

●慢性發炎與癌症風險：外食、高壓力、熬夜，這些習慣讓身體處於「慢性發炎」狀態，提高癌症機率。

健康檢查能提早發現是否有高血脂、高血糖等健康問題；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

陳俊光提醒：「健康不只是沒生病，而是內外都保持平衡！」許多疾病或疾病前期在早期發現時，只要透過適當的介入，就能順利逆轉甚至痊癒！例如「脂肪肝」可透過飲食與運動改善；「糖尿病前期」能調整生活習慣降低風險；「腸胃問題」經早期治療，可避免演變成更嚴重的疾病。

美兆健康管理機構也呼籲，外食族、上班族、久坐族的隱形健康風險，都是許多慢性疾病，甚至癌症等重大疾病的根源！透過定期健康檢查，才能真正掌握健康狀態。

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