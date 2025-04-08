健康網》成年人也需要陪睡毛絨玩具 專家：助減壓、增安全感

專家指出，毛絨玩具可提供安慰、安全感、治療童年創傷、讓人放鬆，還有助眠功效；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美式賣場熱銷的超巨大泰迪熊、瑞典家具行的知名鯊鯊，這些毛絨玩具的受眾可不只有小朋友，他們也是許多「大朋友」的床伴。《CNN》報導指出，專家們認為，成年人擁有毛絨玩具，或用它們來改善睡眠有很多好處，因為絨毛玩具可提供安慰、安全感、治療童年創傷、讓人放鬆，同時有些有重量的毛絨玩具，效果等同有重量的毯子，能幫助入睡。

一間美國玩具業顧問表示，在疫情期間，絨毛玩具的銷售量增加，且有21%的毛絨玩具是賣給18歲以上的成年人。熊熊工作室（Build-A-Bear）在官網上曾做過一項調查，發現超過半數的人有保留童年時期的毛絨玩具，且約4成的人表示，會與毛絨玩具一起睡覺。

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睡眠心理學家潔德．吳（音譯，Jade Wu）表示，對於獨居的人來說，晚上有東西可以抱著是一件好事，成年人完全可以和孩子一樣，享有毛絨玩具所帶來的安慰與療癒。當人感到脆弱的時候，會想要有身體接觸，毛絨玩具會是個很好的替代品，能讓你睡得更好。

西雅圖心理健康治療師潔西卡．拉馬爾 （音譯，Jessica Lamar）使用毛絨玩具來幫助成年人治療創傷。她讓患者在「熊熊工作室」製作一隻象徵童年自我的熊，藉由對熊熊的安慰與關愛，補償過去未曾獲得的情感連結。

康乃狄克州韋斯頓的臨床心理師芭芭拉．格林伯格（音譯，Barbara Greenberg）指出，從胎兒時期起，人類就在子宮內被包裹著入睡，因此對肢體接觸的需求是天生的。而毛絨玩具不僅能提供這種安全感，也比服用安眠藥或飲酒入睡來得健康無害。

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