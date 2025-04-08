來不及長大！ 近8年殺子自殺達74人

衛福部呼籲父母應尊重孩子的人權與生命價值，孩子不是父母發洩或報復的工具。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕苗栗縣昨（7日）發生一起2名幼兒死亡的家庭悲劇，因涉夫妻吵架鬧離婚，命案現場也未有遭侵入跡象，警方不排除是大人奪走子女生命。對此，衛福部今（8日）指出，已責成地方政府召開重大兒虐檢討會議防範，並呼籲父母應尊重孩子的人權與生命價值，孩子不是父母發洩或報復的工具。

衛福部保護服務司長張秀鴛表示，2017至2024年殺子自殺共計74人，平均每年約9名兒少因此而失去生存權利，進一步分析發生主因，33%為經濟因素、26%是照顧者心理健康問題、21%為親密關係衝突、15%為照顧壓力，強調殺子自殺不但無法解決問題，反而葬送自己與孩子追求幸福的權利。

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針對此次發生在苗栗的事件，衛福部發布聲明表達痛心與不捨，除已責成地方政府召開重大兒虐檢討會議防範外，呼籲父母應尊重孩子的人權與生命價值，孩子不是父母發洩或報復的工具，更不應把孩子當成附屬品，如有生活壓力或關係衝突問題，亦應冷靜處理，適時尋求協助。

衛福部指出，衛福部強化社會安全網計畫在全國各地布建156處社會福利服務中心及56處心理衛生中心，提供民眾福利資源與心理健康支持，有需要的人可妥善運用。萬一有情緒問題或輕生念頭，可撥打安心專線1925進行諮詢；如果發現身邊的家庭正在發生激烈的衝突，甚至可能波及到家中無辜的兒少，則可撥打110或113保護專線，或透過「社會安全網—關懷e起來」進行通報。

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安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

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