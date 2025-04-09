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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》工作久坐愛駝背？ 醫教4招擺脫痠痛、胸悶

2025/04/09 16:31

陳鈺泓說，駝背還會壓縮胸腔，降低呼吸效率，讓人感到氣短、胸悶，影響工作效率與生活品質；圖為情境照。（圖取自freepik）

陳鈺泓說，駝背還會壓縮胸腔，降低呼吸效率，讓人感到氣短、胸悶，影響工作效率與生活品質；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人長時間坐在電腦前或低頭滑手機，駝背已不再只是體態上的小問題，更可能成為影響全身健康的「職業病」。板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓指出，駝背讓人感覺疲憊，還可能引發肩頸痠痛、頸椎退化、下背痛，出現胸悶與呼吸不順，建議調整工作環境、強化核心肌群、適時伸展活動、養成正確坐姿，擺脫駝背不適。

陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」上發文指出，長時間姿勢不良會讓肩膀內縮、肌肉緊繃，造成肩頰骨位置失衡，導致常見的肩頸痠痛。更嚴重的是，頸椎長期承受壓力，可能導致椎間盤退化甚至壓迫神經，引發坐骨神經痛或腿部麻木等問題。此外，駝背還會壓縮胸腔，降低呼吸效率，讓人感到氣短、胸悶，影響工作效率與生活品質。

為了擺脫駝背帶來的不適，陳鈺泓建議民眾可從4方面著手改善：

1.調整工作環境：將電腦螢幕調整至與眼睛平行，減少低頭時間。

2.強化核心肌群：透過平板支撐、仰臥起坐等運動，提升脊椎穩定性。

3.適時伸展活動：每工作一小時應站起來活動5分鐘，進行胸肌與肩部伸展。

4.養成正確坐姿：坐時背部挺直、肩膀放鬆，避免含胸低頭，維持骨骼正確排列。

陳鈺泓提醒，駝背不僅讓人「看起來沒精神」，更可能從頭痛到腳痛，影響身體各部位。民眾應從日常生活中落實良好姿勢與運動習慣，才能遠離痠痛，維持健康、有活力的身體狀態。

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