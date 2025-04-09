健康網》吃鳳梨讓私密處變香？ 醫揭「妹妹」健康3真相

鳳梨含糖量高，若攝取過量，反而可能影響陰道菌叢平衡，讓壞菌有機可乘，提高感染風險；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕網路流傳「吃鳳梨會讓妹妹變香」、「吃蘆筍下面會臭」等說法，可能誤導大眾對私密處健康的理解。板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上在臉書粉專「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」發文指出，在健康狀態下，食物並不會改變私密處的氣味，陰道本身由乳酸菌維持酸性環境，自然會帶有淡淡的酸味，這是正常現象。

性行為或生理期氣味變化

嚴絢上進一步解釋，性行為過後因體液混合與細菌增多，氣味可能短暫加重；而經期中，經血也會使氣味偏向血腥感。此外，若衛生棉更換不勤，悶熱潮濕的環境才會導致異味產生，與飲食無直接關聯。

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鳳梨含糖高 反升感染風險

關於吃鳳梨能讓私密處「變香」的說法，嚴絢上指出這是錯誤觀念。事實上，鳳梨含糖量高，若攝取過量，反而可能影響陰道菌叢平衡，讓壞菌有機可乘，提高感染風險。

嚴絢上強調，妹妹不需要香香的，健康就是最美的味道；圖為情境照。（圖取自freepik）

維護私密健康的3個重點

為了讓「妹妹」健康無虞，嚴絢上提出以下3個日常保養技巧：

1. 正確清潔習慣：性愛前後、經期期間應勤換衛生用品，保持乾爽。

2. 傾聽身體訊號：若出現異味，不應僅靠香氛產品掩蓋，應警覺是否有感染。

3. 內外兼顧保養：均衡飲食、充足睡眠、避免過度清潔才是關鍵。

嚴絢上最後強調，「妹妹不需要香香的，健康就是最美的味道」女性的私密處氣味不該有「標準答案」，「每位女孩都是獨一無二的花朵，真正的自信來自於好好愛自己。」

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