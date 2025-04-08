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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

楊謹華擁抱唐寶寶 共融傳愛獻花感謝偉大母親

2025/04/08 17:27

唐氏症基金會舉行「繡球花開‧共融傳愛」母親節禮盒發表記者會，活動代言人楊謹華出席為活動宣傳。（記者王藝菘攝）

唐氏症基金會舉行「繡球花開‧共融傳愛」母親節禮盒發表記者會，活動代言人楊謹華出席為活動宣傳。（記者王藝菘攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕初夏繡球花開，宛如母親懷抱守護孩子成長，唐氏症基金會今（8）日找來代言人楊謹華與唐寶寶共融傳愛，用盛開的繡花球、深深的擁抱向餵養自己長大的母親表達「媽媽我愛你！」，也向大眾發起「送愛募集活動」，透過公眾愛心，募母親節禮盒送給低收入戶障礙者家庭，傳遞溫馨與感恩。

楊謹華今出席唐氏症基金會「繡球花開、共融傳愛」母親節禮盒發表記者會，並擔任2025年度代言人，她說，看到每一位唐寶寶都很像可愛的天使，一直微笑、非常純真，自己也忍不住要跟他們互動，也深感唐寶寶的母親角色非常不容易、不好當，但仍保持甜蜜負擔繼續向前走。

楊謹華（右）也與一同拍攝公益廣告的唐寶寶翔翔（中）攜手，送母親節蛋糕與盛開的繡球花給翔翔媽媽（左）。（記者王藝菘攝）

楊謹華（右）也與一同拍攝公益廣告的唐寶寶翔翔（中）攜手，送母親節蛋糕與盛開的繡球花給翔翔媽媽（左）。（記者王藝菘攝）

楊謹華也與一同拍攝公益廣告的唐寶寶翔翔攜手，送母親節蛋糕與盛開的繡球花給翔翔媽媽。翔翔媽媽表示，當初兒子被診斷為唐氏症，也不知所措，但後來聯繫唐氏症基金會，開始早療復健，也許很多前輩家長交流經驗談，成為很放心、很強大的支持團體，而唐寶寶很貼心、天真可愛，工作疲憊回家看到兒子笑容，就很感動；翔翔也當眾對媽媽說出：「媽媽我愛你」表達感恩。

育有唐寶寶的唐氏症基金會董事長林正俠表示，協會成立30幾年、基金會27年，看過太多身心障礙家庭個案，其中3分之1是中低收入戶，有很多辛酸困難，12年前就發願，要代替幫不會買蛋糕的唐寶寶們，在母親節當下送上祝福給辛苦的母親，每年募集約6千到8千份愛心。

不過，今年受到美國川普關稅政策影響，有點擔心募款情況，但蛋糕仍結合本土小農產品、加上台灣黑熊、台灣獼猴等特色，讓禮盒更加豐富，盼大眾一起傳遞真摯溫暖與希望給偉大的母親。

唐氏症基金會宣傳今年母親節禮盒，也找來唐寶寶們登台唱歌跳舞，展現活力熱情。（記者吳柏軒攝）

唐氏症基金會宣傳今年母親節禮盒，也找來唐寶寶們登台唱歌跳舞，展現活力熱情。（記者吳柏軒攝）

唐氏症基金會連12年幫中低收入戶障礙者家庭募集禮盒，要在母親節送上暖暖溫馨與感謝，致敬辛苦一年的偉大母親。（記者吳柏軒攝）

唐氏症基金會連12年幫中低收入戶障礙者家庭募集禮盒，要在母親節送上暖暖溫馨與感謝，致敬辛苦一年的偉大母親。（記者吳柏軒攝）

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