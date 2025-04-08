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健康網》痔瘡不會自己好！醫：5情況需及時處理

2025/04/08 20:45

醫師指出，排便時出血較多、排便時痔瘡脫出且無法自行推回、坐著站著都不適、脫垂造成皮膚濕疹、搔癢、潰爛；痔瘡反覆發炎，並合併膿瘍或感染。需與醫師討論處置方式；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師指出，排便時出血較多、排便時痔瘡脫出且無法自行推回、坐著站著都不適、脫垂造成皮膚濕疹、搔癢、潰爛；痔瘡反覆發炎，並合併膿瘍或感染。需與醫師討論處置方式；示意圖。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕痔瘡若長期未處理，可能導致一些不適症狀。台北台安醫院大腸直腸外科醫師黃郁純指出，曾有案例因為沒有太在意痔瘡，逐漸出現慢性貧血的症狀，常感到頭暈、疲倦；某天突然急性大出血，需要當場輸血的狀況。如有下列5種情形需和醫師討論適當處理方式：排便時出血較多、排便時痔瘡脫出且無法自行推回、坐著站著都不適、脫垂造成皮膚濕疹、搔癢、潰爛；痔瘡反覆發炎，並合併膿瘍或感染。

黃郁純在臉書專頁「痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術」發文分享，某些痔瘡狀況可能需要及早諮詢醫師進行評估，許多人常認為可以自行緩解，但若延遲處理，可能導致更嚴重的狀況。

以下5種情況，代表痔瘡已對生活品質造成顯著影響，保守治療效果可能有限，建議與醫師討論合適的處理方式：

1.每次排便都會脫出，且無法自行推回。

2. 排便時可能出現較多出血。

3. 劇烈疼痛，無論是坐著、走路都感到不適。

4. 長期脫垂造成皮膚濕疹、搔癢甚至潰爛。

5. 痔瘡反覆發炎，並合併膿瘍或感染。

黃郁純提到，有些類型的痔瘡雖然不一定需要立即處理，但若症狀經常出現、影響日常生活，也可與大腸直腸外科醫師討論是否需要進一步處理。

●排便時會脫出，但仍能自行推回。

●發作頻率較高（例如：一週多次）。

●使用藥膏、坐浴等方式效果不佳，仍反覆出現症狀。

●排便時伴隨不適感，已造成生活上的困擾。

●長期使用藥物效果不理想。

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