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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

症狀像感冒！麻疹疫情6年新高 境外移入都來自越南

2025/04/08 15:27

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明麻疹疫情。（記者林惠琴攝）

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明麻疹疫情。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（8日）公布上週麻疹新增1例本土與2例境外移入，一開始的症狀都類似感冒，後續出疹才確診，合計已匡列接觸者逾百人。今年麻疹累計8例本土，以及14例境外移入均來自越南，雙雙創下近6年同期新高，呼籲從越南返台民眾要注意發燒、出疹等疑似症狀。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上週新增本土個案為北部20多歲男性，4月上旬開始發燒、喉嚨痛，一度就醫被診斷為感冒，3日臉部出疹再至急診被通報檢驗，後續確診麻疹；初步匡列同住接觸者3名，預計監測至4月22日。

疾管署副署長羅一鈞指出，該男幼時曾接種2劑麻疹疫苗，可能有保護力衰退情形，但出疹僅限臉部而未擴及全身，所幸急診醫師高度警覺通報而及時確診。值得注意的是，其同住友人是先前麻疹越南移入病例的就醫接觸者，在同一時間去同一醫療院所，但未出現症狀而未進一步檢驗，當時這名男性也有陪同該名友人前往確診病例出現的院所，只是人在外面等，是否可能有足跡重疊而造成感染仍待確認，暫列散發個案。

在新增境外移入方面，其中1例為中部20多歲越南籍女性，3月25日自越南來台，當日發燒、出疹、喉嚨痛，27日到急診就醫被通報檢驗，4月1日確診麻疹，已匡列航空器與醫療院所等接觸者96名，預計監測至4月14日。

另1例為中部30多歲本國籍男性，3月中旬至下旬曾至越南，3月31日發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛，4月4日到急診就醫被通報檢驗，7日確診麻疹，初步匡列醫療院所等接觸者32名，預計監測至4月22日。

林詠青說明，此2例個案都是返台後出現發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀到診所就醫，被診斷為感冒而攜帶口服藥返家，直到出疹再到醫院被通報檢驗確診，主要就是這些麻疹症狀不典型、不容易診斷。

羅一鈞提到，今年境外移入均來自越南，越南3月21日公布今年共63省市報告4.2萬餘例疑似病例，其中逾4千例確診及5例死亡，超過70%病例為15歲以下孩童，其中超過95%未接種疫苗，提醒清明連假可能有不少民眾赴越南旅遊，返台後3週內若有發燒、流鼻水、紅眼、咳嗽、出疹等疑似症狀，應儘速戴上口罩就醫，並主動告知醫師近期旅遊史及相關接觸史。

目前疾管署對於國際麻疹旅遊疫情建議等級為印度、泰國、越南、吉爾吉斯、摩洛哥等5國列為第二級警示（Alert），須對當地採取加強防護；第一級注意（Watch），提醒遵守當地的一般預防措施，則共有34國，包含亞洲16國、非洲13國、歐洲4國、美洲1國。

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