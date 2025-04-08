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健康網》小心壓力引發乾眼症 醫授舒緩4招：適當補充營養素

2025/04/08 18:55

醫師建議緩解乾眼症，可以多吃富含Omega-3、維生素A和葉黃素的食物，像是深海魚、紅蘿蔔等。（圖擷取自photoAC）

醫師建議緩解乾眼症，可以多吃富含Omega-3、維生素A和葉黃素的食物，像是深海魚、紅蘿蔔等。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代生活中，壓力幾乎無處不在，壓力不只影響心情，還可能影響健康，高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻指出，壓力過大也是乾眼症的潛在原因之一，主要是因為壓力會影響荷爾蒙分泌、自律神經失調、不良生活習慣，因此提供舒緩4招，包括：調節壓力放鬆心情、保持眼睛濕潤、善用眼習慣，以及衡飲食補充眼睛所需營養。

粘靖旻在臉書「粘靖旻眼科女醫師 高雄諾貝爾 屏東 東港」指出，壓力大，小心也得乾眼症，當壓力過大時，可以放心哭，抒發情緒一下，沒有罪。

她並說明，如果在壓力大的情況下出現以下症狀，很可能就代表是乾眼症，包括眼睛有乾澀感，有人會覺得像是眼睛裡有沙子，或是視力模糊，這種症狀尤其在用眼一段時間後特別明顯，還有眼睛疲勞，即使休息後仍感到不適，或是過度流淚，因為淚膜層不穩定，淚液分泌不足，反而會導致反射性流淚。

眼睛乾澀、疲勞，即使休息後仍感到不適，或是過度流淚都可能是乾眼症的表現；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

眼睛乾澀、疲勞，即使休息後仍感到不適，或是過度流淚都可能是乾眼症的表現；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

醫解析 壓力與乾眼症3關聯

●壓力影響荷爾蒙分泌：壓力會導致體內皮質醇分泌增加，進而影響淚液腺的功能，使淚液分泌減少，眼睛變得乾澀不適。

●自律神經失調：長期處於壓力下，可能會導致自律神經失調，讓眼睛的淚液生成和排放受到干擾，進一步引發乾眼症。

●不良生活習慣：壓力過大時，人們往往會熬夜、長時間使用電子產品，或忽視用眼健康，而這些行為恰恰好就是乾眼症最大的風險因子。

壓力過大時，人們往往會熬夜、長時間使用電子產品，或忽視用眼健康，而這些行為恰恰好就是乾眼症最大的風險因子；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

壓力過大時，人們往往會熬夜、長時間使用電子產品，或忽視用眼健康，而這些行為恰恰好就是乾眼症最大的風險因子；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

緩解壓力相關的乾眼症 可以這樣做

●調節壓力放鬆心情：保持心理健康是改善乾眼症的關鍵。試著每天留一點時間做自己喜歡的事情，像是深呼吸或冥想，進行輕度運動如瑜伽或散步，或聽音樂或閱讀書籍，放鬆大腦。

保持心理健康是改善乾眼症的關鍵。試著每天留一點時間做自己喜歡的事情，像是聽音樂放鬆大腦；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

保持心理健康是改善乾眼症的關鍵。試著每天留一點時間做自己喜歡的事情，像是聽音樂放鬆大腦；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

另外，有時候哭出來也沒關係，哭除了可以釋放壓力，也可以讓眼睛更濕潤。

●保持眼睛濕潤：每天要喝足夠的水，讓身體保持水分充足。然後也可以使用人工淚液輔助，特別是在長時間用眼後，可以滴上適量人工淚液。

●善用眼習慣：減少電子產品的使用時間，遵循20-20-20法則，每20分鐘看20英尺遠（約6公尺）的景物20秒，也要避免在低強度的光環境下用眼，例如熬夜看手機。

●均衡飲食補充眼睛所需營養：多吃富含Omega-3、維生素A和葉黃素的食物，像是深海魚、紅蘿蔔，還有菠菜和綠葉蔬菜等。

粘靖旻提醒，如果壓力和乾眼症狀長期無法緩解，應及早就醫，尋求眼科醫師的建議。

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