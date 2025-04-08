不用換人工膝關節！「軟骨再生手術」助患者重拾勇腳

嘉義大林慈濟醫院醫師黃俊錫（右）向患者說明「軟骨再生手術」。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕隨著高齡人口增加，退化性膝關節炎患者跟著持續攀升。嘉義大林慈濟醫院骨科部為提供更有效的治療選擇，引進「一次性自體軟骨修復手術」，幫助病人擺脫膝蓋退化所帶來的慢性疼痛與行動困擾，接受治療的病人8日現身說法，分享術後康復經驗，強調日走萬步不成問題，生活品質也大大提升。

退化性膝關節炎是因為關節軟骨的磨損導致的慢性疾病，常伴隨關節發炎、腫脹與劇烈疼痛，嚴重時將影響行走及日常活動能力，對於長者而言，嚴重膝關節退化，當藥物或保守療法無效時，往往需考慮進行人工膝關節置換手術。骨科部醫師黃俊錫藉由「減痛人工膝關節置換術」治療，已幫助許多長者走出家門、重拾戶外生活。

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嘉義大林慈濟醫院黃俊錫醫師說明「自體軟骨再生治療」。（記者蔡宗勳攝）

黃俊錫說，膝關退化並非僅限於老年族群。近年來有年輕化的趨勢，許多長期從事粗重勞動工作者及高強度訓練的運動員或曾有膝關節外傷史的中壯年族群，也逐漸出現退化現象，但對這些活動力強、仍在職場的年輕病人而言，傳統人工關節置換並非理想選項，原因在於人工關節有使用年限，且隨著活動量增加磨損加劇，未來仍可能面臨再次置換的風險。

針對此類病人，黃俊錫導入「自體軟骨再生治療」，結合關節鏡微創技術，擷取病人自身健康軟骨組織，經過細化與酵素處理後，透過特殊載體植入受損部位，促進新軟骨生長，其傷口小，手術時間短、術後2、3天就可出院，這個創新技術不僅有效減緩退化進程，更可延緩甚至避免人工關節置換的需求。

50多歲的駱姓女士分享自身經歷，表示自已工作需要久站、搬重物，加上爬樓梯跌倒未及時就醫，導致膝蓋反覆發炎、疼痛，儘管後來接受過藥物及玻尿酸注射治療，效果不顯著，經黃俊錫醫師評估後，接受「關節鏡自體軟骨再生手術」，術後半年，膝蓋功能大幅改善，長時間工作也不再出現嚴重疼痛與腫脹，每天走上萬步都沒問題，生活品質顯著提升。

黃俊錫強調，「軟骨再生手術」是針對膝關節局部軟骨缺損的理想解方，尤其適用於中年與高活動量族群，未來還能運用在其他關節的部位，團隊將持續精進臨床經驗與技術應用，為更多退化性關節病人提供創新、安全且具前瞻性的治療新選擇。

接受「自體軟骨再生治療」的駱姓女士分享自身經歷。（記者蔡宗勳攝）

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