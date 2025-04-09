醫療急先鋒》學會說再見 台大醫蔡兆勳著《生死兩相安》教臨終智慧

財團法人大地之愛癌症基金會策劃，台大醫院金山分院長蔡兆勳（如圖）著作《生死兩相安：學會與臨終病人說再見》，推廣民眾了解及接受安寧緩和醫療觀念。（記者陳璟民攝）

〔記者陳璟民／桃園報導〕致力推廣安寧緩和醫療的台大醫院金山分院長蔡兆勳，28年前當實習醫師時，在安寧病房照顧的第一個患者是40多歲肝癌末期女病人，她與雙親都因她的人生將盡而憂慮不安，蔡每天巡房陪伴她說話，這份關懷讓她有感，生前託父母於她往生後，送1條領帶給蔡以表謝意，這種下他跟安緩醫療結了不解之緣的遠因。

推廣安緩醫療 講演廣受好評

德國哲學家馬丁‧海德格（Martin Heidegger）說「人是邁向死亡的存在」，蔡兆勳認為，我們的社會與文化，對死的話題有先入為主的障礙，他希望大家勇於談論、破除禁忌。

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財團法人大地之愛癌症基金會長期關注腫瘤醫學教育、安緩醫療領域，董事長陳擇銘2010年接棒後，開辦以年輕醫學生為對象的「認識癌症，關懷生命學習成長營」，請蔡兆勳主講安緩醫療單元，蔡憑藉專業、經驗與案例來講授，學員獲益報以好評，基金會進而規劃1天的主題課程，增加討論法令、心理、宗教等，招收對象擴及現職護理師、心理師、各大學醫學相關科系學生等。

大地之愛癌症基金會策劃，台大醫院金山分院長蔡兆勳（左1）以安寧緩和醫療專業，著作《生死兩相安：學會與臨終病人說再見》，桃園市福島健康慈善基金會董事長林哲藝（右2）3月底贊助新書分享會，與會者都獲贈一本。（記者陳璟民攝）

慢工細活出書 記錄臨床生命故事

基於安寧緩和醫療觀念要推廣給國人瞭解的共識，「大地之愛」策劃，蔡兆勳將臨床經驗化為文章，徵得癌末男子「建緯」與親屬同意當案例，由文字工作者陳亞南協訪故事寫成一篇，慢工出細活，歷時約5年，今年2月出版《生死兩相安：學會與臨終病人說再見》。

蔡十點、五良方 照顧患者身心靈

書中寫著安緩醫療是以病人為中心，尊重其自主權，醫護團隊與志工則正向積極的照顧病人的身、心、靈，蔡兆勳提供建立醫病信任關係「蔡十點」，包括對病人親切打招呼、找共同點、積極傾聽、高度同理心等，以及協助癌末病人圓滿此生「五良方」，特別是跟親友道謝、道愛、道歉、道別。

桃園市福島健康慈善基金會董事長林哲藝2014年起參與支持營隊，他表示，大家害怕談到死的事情，蔡兆勳用真誠的關心、耐心與愛心照護末期病人，讓病人與家屬學習面對臨終的智慧，大愛讓人感佩與動容。

福島基金會3月底贊助在田川宴會館舉辦《生死兩相安》首場新書分享會，與會民眾都獲贈1本，另贈書給台北榮總桃園分院、衛福部桃園醫院及輔仁大學、中國醫藥大學、亞洲大學的附設（附屬）醫院等，盡回饋社會的綿薄心意。

協助末期病人、家屬圓滿無憾

蔡兆勳於會上說，安寧病房做的不是治癒或轉好，「因為那不可能」，而是秉持醫學倫理與溫暖人道，讓病人與家屬了解「人的痛苦是可以照顧的」，幫助病人在人生最後階段「改善品質，好過日子，得到善終」，不過度使用維生醫療，不以安樂死或斷食死來結束生命，過程很重要的是讓病人覺得「我懂你」，讓病人、家屬跟醫護團隊、志工之間感覺「我們在一起面對」。

推廣安寧緩和醫療，台大醫院金山分院長蔡兆勳（演講者）分享癌末案例，幫助末期病人與親屬學習面對臨終的智慧。（記者陳璟民攝）

蔡兆勳談起「建緯」時猶有哽咽、透著敬意，建緯生性聰明、貼心，15歲罹患鼻咽癌，10年後又患舌癌，期間進行手術、化療、電療與免疫療法，舌頭切掉、氣切、胃造口等，非常辛苦，仍發揮韌性與學習力，考到3張電腦相關丙級技術士證照、念到碩士班，又有廚藝。

蔡說，建緯病況惡化住進安寧病房，起初不搭理、甚至刁難醫師，醫護團隊實踐「蔡十點」，邀家屬開會陳述意見，凝聚療護共識，融入照顧方案，理解建緯「不是需要希望，是想要無憾」，使之於27歲安詳地走。

「這沒利頭，只有推廣觀念。」陳擇銘表示，這本書能幫助民眾正確認識安緩醫療，去除負面、消極的迷思，末期病人免於無效醫療的痛苦，子女免於猜測癌末尊長的意願，家人之間免於為了患者治療及照顧的方式爭吵不定，醫院也能免於醫療資源的浪費，基金會規劃6月起巡迴北、竹、高、花、東等縣市辦分享會，深化傳播安緩醫療觀念。

台大醫院金山分院長蔡兆勳將臨床經驗化為文章，出版《生死兩相安：學會與臨終病人說再見》。（取自大地之愛癌症基金會網頁）

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