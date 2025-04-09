自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 醫療急先鋒

醫療急先鋒》學會說再見 台大醫蔡兆勳著《生死兩相安》教臨終智慧

2025/04/09 10:00

財團法人大地之愛癌症基金會策劃，台大醫院金山分院長蔡兆勳（如圖）著作《生死兩相安：學會與臨終病人說再見》，推廣民眾了解及接受安寧緩和醫療觀念。（記者陳璟民攝）

財團法人大地之愛癌症基金會策劃，台大醫院金山分院長蔡兆勳（如圖）著作《生死兩相安：學會與臨終病人說再見》，推廣民眾了解及接受安寧緩和醫療觀念。（記者陳璟民攝）

〔記者陳璟民／桃園報導〕致力推廣安寧緩和醫療的台大醫院金山分院長蔡兆勳，28年前當實習醫師時，在安寧病房照顧的第一個患者是40多歲肝癌末期女病人，她與雙親都因她的人生將盡而憂慮不安，蔡每天巡房陪伴她說話，這份關懷讓她有感，生前託父母於她往生後，送1條領帶給蔡以表謝意，這種下他跟安緩醫療結了不解之緣的遠因。

推廣安緩醫療 講演廣受好評

德國哲學家馬丁‧海德格（Martin Heidegger）說「人是邁向死亡的存在」，蔡兆勳認為，我們的社會與文化，對死的話題有先入為主的障礙，他希望大家勇於談論、破除禁忌。

財團法人大地之愛癌症基金會長期關注腫瘤醫學教育、安緩醫療領域，董事長陳擇銘2010年接棒後，開辦以年輕醫學生為對象的「認識癌症，關懷生命學習成長營」，請蔡兆勳主講安緩醫療單元，蔡憑藉專業、經驗與案例來講授，學員獲益報以好評，基金會進而規劃1天的主題課程，增加討論法令、心理、宗教等，招收對象擴及現職護理師、心理師、各大學醫學相關科系學生等。

大地之愛癌症基金會策劃，台大醫院金山分院長蔡兆勳（左1）以安寧緩和醫療專業，著作《生死兩相安：學會與臨終病人說再見》，桃園市福島健康慈善基金會董事長林哲藝（右2）3月底贊助新書分享會，與會者都獲贈一本。（記者陳璟民攝）

大地之愛癌症基金會策劃，台大醫院金山分院長蔡兆勳（左1）以安寧緩和醫療專業，著作《生死兩相安：學會與臨終病人說再見》，桃園市福島健康慈善基金會董事長林哲藝（右2）3月底贊助新書分享會，與會者都獲贈一本。（記者陳璟民攝）

慢工細活出書 記錄臨床生命故事

基於安寧緩和醫療觀念要推廣給國人瞭解的共識，「大地之愛」策劃，蔡兆勳將臨床經驗化為文章，徵得癌末男子「建緯」與親屬同意當案例，由文字工作者陳亞南協訪故事寫成一篇，慢工出細活，歷時約5年，今年2月出版《生死兩相安：學會與臨終病人說再見》。

蔡十點、五良方 照顧患者身心靈

書中寫著安緩醫療是以病人為中心，尊重其自主權，醫護團隊與志工則正向積極的照顧病人的身、心、靈，蔡兆勳提供建立醫病信任關係「蔡十點」，包括對病人親切打招呼、找共同點、積極傾聽、高度同理心等，以及協助癌末病人圓滿此生「五良方」，特別是跟親友道謝、道愛、道歉、道別。

醫療急先鋒》學會說再見 台大醫蔡兆勳著《生死兩相安》教臨終智慧

醫療急先鋒》學會說再見 台大醫蔡兆勳著《生死兩相安》教臨終智慧

桃園市福島健康慈善基金會董事長林哲藝2014年起參與支持營隊，他表示，大家害怕談到死的事情，蔡兆勳用真誠的關心、耐心與愛心照護末期病人，讓病人與家屬學習面對臨終的智慧，大愛讓人感佩與動容。

福島基金會3月底贊助在田川宴會館舉辦《生死兩相安》首場新書分享會，與會民眾都獲贈1本，另贈書給台北榮總桃園分院、衛福部桃園醫院及輔仁大學、中國醫藥大學、亞洲大學的附設（附屬）醫院等，盡回饋社會的綿薄心意。

協助末期病人、家屬圓滿無憾

蔡兆勳於會上說，安寧病房做的不是治癒或轉好，「因為那不可能」，而是秉持醫學倫理與溫暖人道，讓病人與家屬了解「人的痛苦是可以照顧的」，幫助病人在人生最後階段「改善品質，好過日子，得到善終」，不過度使用維生醫療，不以安樂死或斷食死來結束生命，過程很重要的是讓病人覺得「我懂你」，讓病人、家屬跟醫護團隊、志工之間感覺「我們在一起面對」。

推廣安寧緩和醫療，台大醫院金山分院長蔡兆勳（演講者）分享癌末案例，幫助末期病人與親屬學習面對臨終的智慧。（記者陳璟民攝）

推廣安寧緩和醫療，台大醫院金山分院長蔡兆勳（演講者）分享癌末案例，幫助末期病人與親屬學習面對臨終的智慧。（記者陳璟民攝）

蔡兆勳談起「建緯」時猶有哽咽、透著敬意，建緯生性聰明、貼心，15歲罹患鼻咽癌，10年後又患舌癌，期間進行手術、化療、電療與免疫療法，舌頭切掉、氣切、胃造口等，非常辛苦，仍發揮韌性與學習力，考到3張電腦相關丙級技術士證照、念到碩士班，又有廚藝。

蔡說，建緯病況惡化住進安寧病房，起初不搭理、甚至刁難醫師，醫護團隊實踐「蔡十點」，邀家屬開會陳述意見，凝聚療護共識，融入照顧方案，理解建緯「不是需要希望，是想要無憾」，使之於27歲安詳地走。

「這沒利頭，只有推廣觀念。」陳擇銘表示，這本書能幫助民眾正確認識安緩醫療，去除負面、消極的迷思，末期病人免於無效醫療的痛苦，子女免於猜測癌末尊長的意願，家人之間免於為了患者治療及照顧的方式爭吵不定，醫院也能免於醫療資源的浪費，基金會規劃6月起巡迴北、竹、高、花、東等縣市辦分享會，深化傳播安緩醫療觀念。

台大醫院金山分院長蔡兆勳將臨床經驗化為文章，出版《生死兩相安：學會與臨終病人說再見》。（取自大地之愛癌症基金會網頁）

台大醫院金山分院長蔡兆勳將臨床經驗化為文章，出版《生死兩相安：學會與臨終病人說再見》。（取自大地之愛癌症基金會網頁）

更多醫訊新書專欄 〉更多相關文章 〉

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中