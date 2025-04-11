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健康網》路人好像在哪見過？ 醫解開「感覺好眼熟」謎團

2025/04/11 20:33

醫師表示，與路人擦肩而過時，腦海裡卻突然浮現「我是不是在哪裡見過這個人」，但怎麼想都想不出來，可能是大腦發出休息的訊號；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，與路人擦肩而過時，腦海裡卻突然浮現「我是不是在哪裡見過這個人」，但怎麼想都想不出來，可能是大腦發出休息的訊號；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕走在路上，與路人擦肩而過，腦海裡卻突然浮現「我是不是在哪裡見過這個人」，但怎麼想都想不出來？內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，這是大腦發出「休息」的訊號，可能是最近資訊過載、睡眠不足、壓力過高或是高度社交化引起的，此時試著減少影像資訊的攝取、調整睡眠與營養，給大腦更多整理記憶的空間，相信這種感覺會慢慢減少！

陳潔雯在臉書專頁「療生活．陳潔雯醫師」發文分享，常覺得「陌生人好像在哪見過」，甚至讓你懷疑自己是不是記憶力變差？別擔心，這其實和大腦運作方式、生活型態，甚至壓力與睡眠品質都有關！下為4常見原因：

●資訊過載，大腦被影像「餵太多」：每天滑手機、刷短影音、看社群媒體時，其實大腦已經無意識中「掃描」了上千張臉孔，因此當你在現實世界看到一個特徵相似的人時，大腦可能會錯置記憶，導致「這個人我是不是見過？」的錯覺。

●睡眠不足，記憶整理變混亂：深層睡眠時，大腦會幫助我們「歸檔」記憶，但當睡眠品質下降時，大腦可能就無法有效區分「真正認識的人」和「只是看過的影像」，使得更容易產生這種錯覺。

●壓力過高，影響記憶辨識：壓力荷爾蒙（皮質醇）過高時，會影響大腦處理資訊的方式，特別是負責記憶的海馬迴，讓人更容易把新的人與舊的記憶混在一起。

●高度社交化，見過太多相似的臉：如果工作或生活中會頻繁接觸新的人時，大腦可能開始「模式化」，也就是自動將相似的五官特徵與既有記憶做連結，導致這種熟悉感。

醫師舉例，吃堅果、深海魚、糙米、蛋類等，並於睡前補充鎂或GABA，可幫助大腦休息，提升記憶力；示意圖。（圖取自freepik）

醫師舉例，吃堅果、深海魚、糙米、蛋類等，並於睡前補充鎂或GABA，可幫助大腦休息，提升記憶力；示意圖。（圖取自freepik）

3方式幫助大腦恢復最佳狀態

如何改善這種「記憶錯置」現象？陳潔雯建議，可透過3方式，如補充特定營養素、調整生活習慣、用芳療精油助攻，提升記憶，幫大腦恢復最佳狀態：

1.補充營養素，記憶力更清晰：Omega-3（魚油）助神經連結，提升記憶與認知功能；穩定神經系統，減少壓力，提高睡眠品質；B群，特別是B6、B12，能促進神經傳導物質平衡，減少腦霧與疲勞感；GABA或茶胺酸，幫助大腦進入放鬆狀態，提高睡眠品質，讓記憶整理更有效率。如吃堅果、深海魚、糙米、蛋類等，並於睡前補充鎂或GABA，幫助大腦休息，提升記憶力。

2.調整生活習慣，減少大腦負擔：減少影像資訊的攝取（如短影音、過量社群媒體）；每天睡足7小時以上，並試著練習正念呼吸，降低壓力，幫助大腦歸檔資訊；同時，應專注於陌生人的「獨特特徵」，而不是相似之處。

3.芳療精油助攻，提升記憶與放鬆效果：如薰衣草、乳香精油，幫助放鬆、降低壓力荷爾蒙，改善睡眠，提高記憶整理能力；迷迭香、檸檬精油幫助大腦清晰思考，提升記憶力與專注力。

醫師建議，可透過芳療精油助攻，提升記憶與放鬆效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師建議，可透過芳療精油助攻，提升記憶與放鬆效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

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