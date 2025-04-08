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全球首例！ 癌後不孕男移植自體「造精幹細胞」拚生機

2025/04/08 14:08

自體「造精幹細胞」移植，為男性不孕治療帶來新曙光；示意圖。（法新社資料照）

自體「造精幹細胞」移植，為男性不孕治療帶來新曙光；示意圖。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球首例利用患者自體「造精幹細胞」進行移植手術近日完成，為1名因癌症化療導致不孕的年輕男子帶來重拾生育能力的希望。這項仍在實驗階段的技術若能證實安全有效，可能為男性不孕症治療帶來革命性突破。

根據英國《每日郵報》引述發表於預印本平台medRxiv的研究指出，這名20多歲的男性患者，在童年時期因治療骨癌接受化學治療，導致成年後罹患「無精症」（Azoospermia），即精液中完全沒有精子，無法自然生育。在美國，無精症影響約64.5萬名20至50歲的男性。

此次突破性的臨床試驗中，醫師將該男子在兒童時期接受化療前，預先採集並冷凍保存的自體「造精幹細胞」（Spermatogonial Stem Cell, SSC），透過超音波導引的細針，重新植回其睪丸內負責運輸精子的細微管道「睪丸網」（rete testis）。造精幹細胞是男性出生時睪丸中存在的原始細胞，在青春期時會發育成熟為精子。理論上，這些移植回去的幹細胞若能成功存活並發育，便能重新啟動精子生成，如同給予患者「第二次青春期」。

這項技術過去僅在動物實驗中獲得成功，使雄性小鼠及猴子得以繁衍後代。在此次人體試驗中，雖然目前尚未在該男子的精液中檢測到精子，但術後超音波檢查確認其荷爾蒙水平正常，且移植過程並未損傷睪丸組織。研究團隊將持續每半年檢測一次其精液樣本，觀察是否出現精子。

未參與此研究的西達斯西奈醫學中心泌尿科助理教授胡曼（Dr. Justin Houman）表示，這項技術「如果經過改良並證明安全，可能成為恢復男性生育能力的革命性方法」。他補充，這對許多在青春期前接受化療而導致無精症的癌症倖存者，以及因遺傳或後天因素導致睪丸衰竭的男性尤其具有潛在益處。

然而，研究人員與專家也強調，這項技術仍面臨挑戰與風險。首先，由於當初為避免損傷兒童睪丸組織，採集的幹細胞數量可能有限，因此即使移植成功，產生的精子數量也可能不足以自然受孕。屆時或可透過手術取精，結合「試管嬰兒」（IVF）技術輔助生育。

然而，此技術風險不容忽視：尤其對癌症患者，移植的幹細胞可能潛藏癌變，恐在日後引發新腫瘤；此外，即使使用自體細胞，理論上也可能觸發體內不良的發炎反應。胡曼強調，必須「謹慎推進並嚴格監督」，承認這項前景看好的科學仍處於「非常早期階段」。

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