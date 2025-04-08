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全力杜絕登革熱 新北加開「社區防蚊師防疫專班」

2025/04/08 13:34

新北市開設「社區防蚊師」課程，讓民眾能將所學應用於社區，讓防疫觀念深入社區每個角落。（新北市環保局提供）

新北市開設「社區防蚊師」課程，讓民眾能將所學應用於社區，讓防疫觀念深入社區每個角落。（新北市環保局提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局為有效防治登革熱並提升民眾的防蚊防疫意識，自2016年起積極推動「社區防蚊師」培訓計畫，目標實現「一里一防蚊師」，今年擴大第一線防治量能，首度開設「登革熱防疫專班」，即日起開放50個名額，歡迎社區管理委員會代表、市民朋友或學生們踴躍報名，共同清除孳生源、守護環境清潔。

環保局表示，「社區防蚊師」培訓課程涵蓋登革熱基本知識、常見孳生源辨識、防疫作業程序、防疫地圖製作與使用，以及實地巡檢與清除孳生源等內容，理論與實務兼備，課程既實用又富趣味性，讓里長們能將所學應用於社區宣導與實作，讓防疫觀念深入社區每個角落。至今，已有4,921人次完成培訓，環保局今年將持續推動，充實防蚊師人才庫，並強化社區自主防疫能力。

由於社區防蚊師課程廣受好評，今年開設「登革熱防疫專班」，開放一般民眾報名參加，課程將於5月6日在板橋區公所6樓大禮堂舉行，名額共50名，額滿為止，依報名先後順序錄取。有意報名者請至環保局網站查詢詳情。課程時間為3.5小時，內容包括登革熱的傳播途徑、常見孳生源、生物防治原則等基本知識，並搭配實地操作，教導學員落實「巡、倒、清、刷」4大要領，徹底根除孳生源。

「社區防蚊師」內容包括：登革熱的傳播途徑、常見孳生源等基本知識，並搭配實地操作。（新北市環保局提供）

「社區防蚊師」內容包括：登革熱的傳播途徑、常見孳生源等基本知識，並搭配實地操作。（新北市環保局提供）

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