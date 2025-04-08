糖友胰島素注射傷腎、害變胖？ 醫解「3大迷思」

賴柏茵醫師表示，胰島素不會引起成癮或傷害腎臟，該用則用，降低併發症風險。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕糖尿病位居國人10大死因第5名，全國約有超過200萬名糖友，且盛行率逐年攀升。常有患者在口服降血糖藥物療效不佳時，因擔心注射會造成洗腎等迷思而拒絕，奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師賴柏茵表示，胰島素不會引起成癮或傷害腎臟，該用則用，降低併發症風險。

52歲王先生患有高血壓及高血脂，平日規則服藥控制，日前因口乾、全身無力、體重驟減10公斤，就醫後確診為第2型糖尿病。初始治療每日施打1次長效胰島素合併2種口服降血糖藥，半年後血糖控制良好，調整為口服1種降血糖藥。

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賴柏茵表示，糖尿病是由於體內胰島素分泌不足或作用不良，導致血糖濃度異常升高的疾病，治療主要包括口服降血糖藥及注射型的胰島素等藥物。但一般對胰島素常見3大迷思包括擔心上癮、導致洗腎、變胖等，造成有些患者抗拒胰島素注射治療，導致血糖失控。

賴柏茵說，血糖控制不佳才會造成糖尿病併發症及病情惡化，而非胰島素本身，胰島素是身體自然產生的激素，不會引起成癮或傷害腎臟。

血糖長期控制不佳可能影響全身各器官，導致多種併發症，且糖尿病是導致失明、洗腎和截肢的主要原因之一，積極控制血糖是預防併發症的關鍵，其中胰島素在必要時是有效的治療工具。部分病人使用胰島素可能出現體重增加，這是因為胰島素幫助細胞有效利用葡萄糖，但可以透過飲食和運動來管理。

賴柏茵表示，糖尿病盛行率上升，除了遺傳，與肥胖及飲食習慣也很有關係，且有年輕化的趨勢，常看到20幾歲、30幾歲的年輕患者，建議每日盡量只吃3餐正餐，不要吃點心，避免精製澱粉類的糕點、餅乾等，水果攝取量控制在約2個拳頭大小的份量。且定期健康檢查，透過抽血檢驗了解自身的血糖及糖化血色素，若發現異狀，立即尋求專業醫師協助。

賴柏茵醫師表示，血糖控制不佳才會造成糖尿病併發症及病情惡化，而非胰島素本身，胰島素是身體自然產生的激素，不會引起成癮或傷害腎臟。（記者劉婉君攝）

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