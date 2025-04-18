健康網》失眠補救全攻略 中醫曝「一鍵清醒、關機」按2處

中醫師表示，失眠隔天，可以透過多補水、適量咖啡因、簡單活動深呼吸、曬太陽呼吸新鮮空氣等方式提神醒腦；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕躺在床上輾轉難眠，隔天一早起來沒氣色還好累？中醫師郭懿潔分享補救法，像是上班提神可以多補水、適量咖啡因、簡單活動深呼吸、曬太陽呼吸新鮮空氣；想要一鍵清醒，可以按「鼻通穴」通鼻竅，提神醒腦、緩解頭痛，促進循環。晚上則可以透過降低光線刺激、溫和伸展等方法，或按壓三陰交穴等方式，安神助眠。

失眠傷身 甚至會影響血糖

風澤中醫診所副院長郭懿潔在臉書專頁「郭懿潔 中西醫師」發文說明，睡眠不足之所以傷身主要有以下原因：

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●皮質醇升高：壓力荷爾蒙增加，導致焦慮易怒和注意力不集中。

●胰島素敏感度下降：影響血糖穩定，可能會讓你更容易感到飢餓或嗜甜。

●交感神經活躍：心跳快、血壓升，使身體處於亢奮狀態，影響專注。

●大腦處理能力下降：影響記憶力、決策能力，甚至減弱免疫功能。

提神4妙招 咖啡因中午前喝完

●適量攝取咖啡因：選擇黑咖啡或綠茶，避免含糖飲品，並且在中午前飲用完畢。

●補充水分及營養：睡眠不足容易脫水，補水同時多吃蛋白質與健康脂肪，如蛋、堅果、優格。

●陽光與新鮮空氣：曬太陽10分鐘，幫助生理時鐘調整，適當通風，幫助維持腦部氧氣供應。

●簡單活動深呼吸：午休做5分鐘的伸展，促進血液循環，並多深呼吸減少焦慮感，如478呼吸法。

晚上如何放鬆好好睡？郭懿潔建議，可以降低光線刺激、溫水泡腳或熱敷、溫和伸展或冥想，或補充鎂、色胺酸食物如香蕉堅果、溫牛奶。想要一鍵「關機」快速好眠，則可以按壓三陰交穴，位於内踝尖上3寸（4根手指頭位置，脛骨後側）可舒緩壓力，放鬆安神，是調理婦科及腸胃重要穴位。

中醫師指出，按壓「鼻通穴」通鼻竅，能提神醒腦、緩解頭痛，促進循環。（圖擷取自郭懿潔臉書）

中醫師表示，「三陰交穴」位於内踝尖上3寸（4根手指頭位置，脛骨後側）可舒緩壓力，放鬆安神。（圖擷取自郭懿潔臉書）

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