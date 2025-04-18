限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》失眠補救全攻略 中醫曝「一鍵清醒、關機」按2處
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕躺在床上輾轉難眠，隔天一早起來沒氣色還好累？中醫師郭懿潔分享補救法，像是上班提神可以多補水、適量咖啡因、簡單活動深呼吸、曬太陽呼吸新鮮空氣；想要一鍵清醒，可以按「鼻通穴」通鼻竅，提神醒腦、緩解頭痛，促進循環。晚上則可以透過降低光線刺激、溫和伸展等方法，或按壓三陰交穴等方式，安神助眠。
失眠傷身 甚至會影響血糖
風澤中醫診所副院長郭懿潔在臉書專頁「郭懿潔 中西醫師」發文說明，睡眠不足之所以傷身主要有以下原因：
請繼續往下閱讀...
●皮質醇升高：壓力荷爾蒙增加，導致焦慮易怒和注意力不集中。
●胰島素敏感度下降：影響血糖穩定，可能會讓你更容易感到飢餓或嗜甜。
●交感神經活躍：心跳快、血壓升，使身體處於亢奮狀態，影響專注。
●大腦處理能力下降：影響記憶力、決策能力，甚至減弱免疫功能。
提神4妙招 咖啡因中午前喝完
●適量攝取咖啡因：選擇黑咖啡或綠茶，避免含糖飲品，並且在中午前飲用完畢。
●補充水分及營養：睡眠不足容易脫水，補水同時多吃蛋白質與健康脂肪，如蛋、堅果、優格。
●陽光與新鮮空氣：曬太陽10分鐘，幫助生理時鐘調整，適當通風，幫助維持腦部氧氣供應。
●簡單活動深呼吸：午休做5分鐘的伸展，促進血液循環，並多深呼吸減少焦慮感，如478呼吸法。
晚上如何放鬆好好睡？郭懿潔建議，可以降低光線刺激、溫水泡腳或熱敷、溫和伸展或冥想，或補充鎂、色胺酸食物如香蕉堅果、溫牛奶。想要一鍵「關機」快速好眠，則可以按壓三陰交穴，位於内踝尖上3寸（4根手指頭位置，脛骨後側）可舒緩壓力，放鬆安神，是調理婦科及腸胃重要穴位。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應