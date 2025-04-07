健康網》孩子生病就吃抗生素？ 小心細菌成「變異殭屍」

食藥署提醒民眾，抗生素並非萬靈丹，錯誤使用反而可能傷害孩子健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孩子一旦生病，父母總是憂心忡忡，恨不得立刻讓孩子恢復健康，不少家長因此在診間急切要求醫師開立抗生素。不過，食品藥物管理署（食藥署）在臉書專頁「藥博士 正藥說」提醒，抗生素並非萬靈丹，錯誤使用反而可能傷害孩子健康，而且不當使用也可能讓殘存的細菌突變為「變異殭屍」。

食藥署指出，抗生素是能夠殺死或抑制細菌生長的藥物，僅適用於細菌感染，而非病毒引起的疾病。兒童常見的呼吸道感染、腸胃型感冒，多半是由腺病毒、腸病毒等病毒所引起，這類疾病症狀若不嚴重，通常僅需透過退燒、止咳等對症治療藥物，加上充足休息，即可由自身免疫系統恢復。

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反之，若是如中耳炎、社區型肺炎等細菌感染，醫師則會根據孩子體重與病情，開立適合的抗生素與劑型。食藥署也強調，家長應確實依照醫囑按時按量完成療程，不可任意停藥。

食藥署比喻，若未完整清除，殘存的細菌可能突變為「變異殭屍」，也就是所謂的抗藥性細菌；圖為示意圖。（圖取自freepik）

為何抗生素須將療程劑量全部吃完呢？食藥署以「殭屍」作比喻說明，普通細菌如殭屍，抗生素為子彈，若未完整清除，殘存的細菌可能突變為「變異殭屍」，也就是所謂的抗藥性細菌。未來一旦遭遇抗藥性甚至多重抗藥性的「超級細菌」，將面臨「無藥可用」的危機。

此外，嬰幼兒使用抗生素與成人不同，多數採用需自行調配的「懸浮液」形式，泡製方式與濃度調配需精準無誤，並依體重計算劑量。領藥時，建議家長主動詢問藥師正確泡法與儲存注意事項。

正確使用抗生素，不僅關乎孩子健康，更是守護全民免於抗藥性威脅的重要一環。最後，食藥署也提醒家長3點守則：

1. 勿主動要求或自行購買抗生素使用。

2. 遵醫囑完成療程，避免中途停藥。

3. 使用前向藥師了解正確泡製與保存方式。

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