健康網》「老妹妹」也能回春！ 雷射、電波助再現緊緻

醫師指出，女性隨著年齡增長或經歷更年期，陰道黏膜層可能變薄、血液循環變差，導致陰道壁顏色較白、皺褶減少，出現乾澀、脆弱的情況；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多女性隨著年紀增長，會出現陰道鬆弛、乾澀，甚至有灼熱或異常分泌物，不僅影響性生活，也易被誤認為是泌尿道感染。婦產科醫師林映玫接受《美醫誌》採訪指出，改善陰道老化不適，可分為荷爾蒙療法與熱能療法，熱能療法常見私密處雷射或電波，要注意的是兩者效果與適用族群不一樣。

林映玫表示，健康的陰道黏膜層應該是厚實且富含皺褶的，這些皺褶能增加彈性，並提供足夠的保護與潤滑。然而隨著年齡增長或經歷更年期，陰道黏膜層可能變薄、血液循環變差，導致陰道壁顏色較白、皺褶減少，出現乾澀、脆弱的情況，進一步影響緊實度與舒適度，甚至連正常的摩擦都可能引發不適。

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改善陰道老化 雷射、電波不一樣

林映玫說明，針對陰道老化，目前常見的治療方式主要分為「荷爾蒙療法」與「熱能療法」，荷爾蒙療法意指透過口服荷爾蒙或陰道局部塗抹來補充雌激素，促進黏膜層的增厚與修復，但部份女性因家族病史或個人健康因素（如生殖器官癌症病史）無法使用荷爾蒙療法，可能就需要使用其他替代方案。

針對陰道老化，目前常見的治療方式主要分為「荷爾蒙療法」與「熱能療法」；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

林映玫進一步解釋，熱能療法也就是常見的醫美「私密處雷射」與「私密處電波」，兩者主要差異在於「作用機制」與「適用範圍」，私密處雷射適合針對黏膜層進行修復，而私密處電波則可深入更深層的筋膜組織，提升整體緊實度。

● 私密處雷射

私密處雷射主要使用二氧化碳點陣雷射，透過微型光點掃描，針對黏膜層表面進行刺激，促進膠原蛋白增生，幫助陰道黏膜層變得較為健康、厚實，適合有陰道乾澀、反覆感染或萎縮困擾的女性。

● 私密處電波

私密處電波是透過RF射頻熱能深入皮膚下的筋膜層與肌肉層，加熱至約3～5mm深的組織，刺激深層膠原蛋白增生，提升陰道的緊實度與包覆感。適合有輕中度陰道鬆弛、輕度尿失禁或陰道脫垂困擾的女性。

醫師表示，30歲以下的女性若有私密處反覆發炎或感染問題，建議可以雷射維護黏膜健康；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

依年齡與症狀 選擇私密處醫美

林映玫指出，私密處雷射與電波的適合族群各有不同，通常30歲以下的女性常見反覆發炎或感染問題，建議以私密處雷射維護黏膜健康。而30～40歲的女性，正值膠原蛋白逐漸流失的時期，若有陰道乾澀或輕度鬆弛，則可視需求選擇私密處雷射或電波。40歲以上因為更年期、停經，可能面臨較嚴重的乾澀、陰道萎縮，甚至尿失禁，因此可能需要私密處雷射、電波合併治療，但實際情形仍須由專業醫師依照個人需求評估後，再量身規劃適合的改善方案。

療程後避免過度刺激

林映玫提醒，不論是雷射或電波，術後的護理都相當重要，治療後的3天內應避免性行為、過熱的水溫或棉條等異物刺激，以確保黏膜層有充份的時間修復。有些人在術後可能會有輕微分泌物增加，這是身體自然修復的過程，屬於正常現象。若出現異常疼痛或出血，應立即聯繫診所回診評估。

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